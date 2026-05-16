Институт кино НИУ ВШЭ провел «Спиддейтинг» выпускников с продюсерами

Гостями стали представители ведущих онлайн-платформ, продакшнов, телеканалов и дистрибьюторов

14 мая прошла презентация выпускников Института кино НИУ ВШЭ, в рамках которой состоялся питчинг проектов. Мероприятие началось со вступительного слова директора Института Александра Акопова. «Мы учим смотреть на кино с точки зрения интересов массовой аудитории, с точки зрения бизнеса, но не забываем, что кино — это искусство, и, возможно, даже важнейшее из искусств. Это определяет наши подходы к освоению драматургии, режиссуры и продюсирования», — отметил он.



Сначала в рамках питчинга выпускники Института презентовали свои проекты, а затем в формате быстрых встреч лично познакомились с продюсерами и другими деятелями киноиндустрии, чтобы рассказать о себе, своей работе и карьерных планах. Такой подход позволил каждому студенту выступить перед потенциальными работодателями, чтобы рассказать о своих сценарных идеях. Всего было представлено 23 проекта: 14 сценарных и 9 в формате Proof of concept.

Открыла питчинг Марина Быкова и ее комедия САМЫЙ РУССКИЙ ДЕНЬ. Две подруги во время Масленичной недели превращаются в соперниц, потому что сражаются за крупный денежный приз в конкурсе блинопеков и за сердце обаятельного шашлычника Сереги. По описанию автора, это региональная музыкальная комедия, которая идеально попадает в приоритеты государственного финансирования.

Юлия Шишина представила криминальную драму «Перегонщики», сценарий которого основан на реальных рассказах перегонщиков, работавших на дорогах России в 90-е. Сериал решен в жанре криминальной драмы.

Команда из сценариста Арины Алферовой, продюсеров Елизаветы Булатовой и Игоря Степанова и режиссера Ксении Дмитриевой презентовала ромком ВВЕРХ ЗА МЕЧТОЙ. Картина рассказывает о соперничестве двух молодых продюсеров, которые отправляются на Эльбрус на съемки репортажа. Чей окажется лучше, то и получит собственное телешоу. Ставка в фильме сделана на молодые лица, живую подачу и натурные съемки. В уже отснятом материале главные роли сыграли Полина Денисова и Григорий Верник, которые подтвердили готовность сняться в полном метре.

Лауреат кинофестиваля «Святая Анна» Кирилл Хорошилов представил свою криминально-плюшевую комедию УШАСТИК о бизнесмене, который погибает в результате несчастного случая, а его душа переселяется в плюшевого зайца, которым играет его 10-летняя внучка. Вместе они будут спасать скомпрометированный бизнес героя – фабрику игрушек. «Нетипичная сказка», по мнению автора, обладает высоким потенциалом маркетинга через создание привлекательного мерча.

Выпускница режиссерского направления Аннушка Клыкова презентовала драматический сериал «Избранные». В основе сюжета – реальная история о замалчивании правды. Выпускница московской элитной школы после лечения в психиатрической клинике пытается собрать доказательства о системных домогательствах со стороны одного из учителей. Но руководство школы всеми силами старается потушить разгорающийся скандал в искре. Автор убеждена, что существование на российском рынке проекта «Обоюдное согласие» открывает двери для таких сложных разговоров со зрителем.

Милана Файзеева вышла на презентацию с главным героем своего будущего фильма МОЙ ПИТОМЕЦ – ДРАКОН, игрушечным драконом, который был разработан и физически воплощен специально для проекта. Семейное городское фэнтези было представлено в формате Proof of concept. По сюжету, 13-летняя Амелия, волонтер в зоопарке, находит там настоящего дракончика. Необычному существу угрожают и ученые-генетики, и алчный замдиректора зоопарка. Поэтому девочка и дракон живут в состоянии перманентных приключений. Автор трактует свой проект как подросковую комедию о взрослении. CG-персонаж уже разработан самим режиссером и одобрен студией CGF.

Мария Волкова представила сериал «Молодые родители» о том, как стать осознанным родителем в 40 лет и не сойти с ума. После одной веселой ночи 35-летняя героиня узнает, что ждет ребенка. Но строить отношения с его отцом она не готова. Несостоявшаяся пара решает, что их отношения родам не помеха. Однако все меняется, когда будущая мама встречает мужчину своей мечты. Сериал легко и с юмором поднимает важную тему демографии и родительства.

Выпускница сценарного направления Олеся Парасоцкая разработала полнометражное фэнтези ПОДЗЕМКА о загадках московского метро. Молодой историк Глеб отправляется в дебри метрополитена на поиски пропавшей возлюбленной и встречает машиниста поезда-призрака, для которого девушка – единственный способ снять проклятие. За сценарную основу взяты городские легенды о метро. Автор видит потенциал темы в создании киновселенной о легендах МГУ, Третьяковки и других исторических мест столицы.

Никита Жилинский предложил гостям «Спиддейтинга» Proof of concept криминальной комедии ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ, развивая в ней идею «что, если бы 11 друзей Оушена были дилетантами». Честный владелец небольшого строительного магазина хочет ограбить особняк криминального авторитета, который отжал у него бизнес. Все его пособники явно больше энтузиасты, чем профи, что подтверждает показанный трейлер на основании 17-минутного отснятого материала.

Анастасия Козлова представила сериал «ЖК «Новая Москва» – потенциальный учебник по бытовой юриспруденции. Главная героиня – молодая мама в декрете, которая тайком от мужа дает онлайн юридические консультации из своей ванной, пока ребенок спит. Однако, помогая другим людям, женщина перестает замечать проблемы в своей семье. Основным плюсом проекта, помимо разбора юридических кейсов простыми словами, автор называет невысокую стоимость производства.

В жанре спортивной драмы работает Федор Ванюков. Он предложил аудитории сериал «Секундант». Главный герой – молодой психолог, который должен избавить от панических атак потенциального чемпиона по боксу. Однако его вмешательство в тренировки не нравится главному тренеру клуба, и он пытается настроить спортсменов против «шарлатана». Яркие психологические кейсы, согласно разработанному сценарию, дополнят ярко поставленные бои. Одним из референсов автор называет франшизу РОККИ, а бокс, по его мнению, тот вид спорта, который популярен во всем мире.

Алена Моисеева, согласно известной пословице, предлагает готовить новогодние фильмы летом и представила Proof of concept комедии КАК СТАТЬ СНЕГУРКОЙ ЗА 8 ЧАСОВ. Роуд-муви заставляет примерить костюм Снегурочки суровую бизнес-леди, которая должна 31 декабря за 8 часов добраться к детям на попутке из Тюмени в Ханты-Мансийск. Ее водителем становится Дед Мороз. Проект уже поддержан Грантом губернатора Югры.

Комедийное фэнтези Егора Тетерина «V-куся» предлагает историю о современных вампирах, существование которых оказывается под угрозой разоблачения из-за назойливой и взбалмошной блогерши, чей отец – настоящий охотник на вампиров. Автор уже заручился поддержкой актрисы Елизаветы Ищенко, которая также учится в Институте кино НИУ ВШЭ, как потенциальной исполнительницы главной роли.

Максимс Богданов тоже заходит на территорию мистики, но уже в жанре детективного триллера «Дай мне ключ». Следовательница в декрете начинает получать от своего слабослышащего сына видения убийств, в которых она узнает жертв преступлений последнего года. Когда одно из видений показывает героине собственную смерть, она запускает необычное расследование, заодно распутывая всю цепочку событий. Сочетание детектива, мистики и драмы автор называет жанровым бинго, а в материнской тревоге и героизме видит эмоциональную ставку.

Ксения Дмитриева представила проект романтической комедии ЛЮБОВЬ НА ВЫДЕРЖКЕ, который, по плану автора, будет снят на реальной винодельне. Главный герой – автогонщик после травмы – приезжает залечить душевные раны на винодельню к дяде и знакомится там с энолом Дарьей, которая вместе с вином перевернет его жизнь. Готовность поддержать фильм уже выразила крупная российская винодельня.

В путешествие на юг отправятся и герои роуд-муви МОСКВА-ГАГРЫ Александра Костромина. Студент московского вуза Паша бросается в экстренное путешествие до Абхазии, чтобы спасти однокурсницу от насильного брака. На помощь молодому влюбленному бросаются и друзья, а это значит – приключения. Зрительское кино о столкновении менталитетов обещает, по заверениям автора, вернуть на экраны романтические комедии в их лучшем виде.

Квартет выпускниц, Арина Сейфуллина, Ксения Соболева, Нателла Кардзаке и Арина Михина, показали трейлер черной комедии «ГБУ «Жизнь». Сериал рассказывает историю молодого тусовщика Федора, который, чтобы расплатиться с долгами, устраивается на работу в ритуальный бизнес своей бабушки и превращает похороны в яркие необычные церемонии, которые неизбежно приводят бизнес к успеху. Свежий взгляд на табуированную тему похорон уже заинтересовал отборщиков Каннского кинофестиваля. Короткий метр по этому сюжету будет представлен в секции Short Film Corner в ближайшие дни. В планах самих создателей – полноценный сериал.

Ксения Панаева, Валерия Кушнир и Анна Маркова представили проект мюзикла о реновации НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ. Музыкальная романтическая комедия рассказывает историю студентки Насти, которая потеряла свою квартиру из-за мошеннической схемы чиновника Барабашкина. В отместку Настя готовится устроить ему настоящий концерт. Проект вдохновлен опереттой Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки», но все треки будут написаны специально для фильма.

Владимир Кисаров тоже заинтересовался историей о соседях, но в жанре фантастической комедии «Чужие в доме». Молодая мать Лена после переезда в новый дом обнаруживает, что все ее соседи пришельцы, а ее собственный ребенок – их единственный способ запустить поврежденный корабль и спасти остатки своей расы. Лена ребенка отдавать не намерена. По сериалу готов 17-минутный Proof of concept.

Алексей Мальцев предложил военную биографическую драму ИЛ-2 об авиаконструкторе Сергее Ильюшине. Сюжет затрагивает преимущественно события 1941 года, когда герой задумал создание первого в истории бронированного штурмовика, и поэтапно показывает технический и жизненный путь конструктора. В качестве референса, как донести сложную техническую информацию до массовой аудитории и рассказать о неординарном мышлении личности, автор называет оскароносный ОППЕНГЕЙМЕР.

Режиссер Армен Багдасарян и продюсер Алексей Кондрашкин провели презентацию инклюзивного спортивного драмеди СТРЕЛОК. Биатлонист-неудачник становится тренером спортсмена с синдромом Дауна, мечтающего попасть на Олимпиаду. Помехой становится конкурент из прошлого тренера, который видит в необычном спортсмене отличный способ пропиариться. Фильм претендует на то, чтобы стать одним из первых инклюзивных спортивных проектов в России и обладает высоким потенциалом для фестивалей, по мнению авторов. Proof of concept был показан на минувшем ММКФ.

Выпускница сценарного направления Виктория Цирюга и студентка в магистратуре продюсерского направления Анна Снаткина презентовали драматический триллер «Неудобная правда». Жена кандидата в губернаторы, которую готова сыграть сама Снаткина, пытается узнать, домогался ли муж до их приемной дочери. Причиной для расследования послужила личная травма женщины, пережитая в детстве. Властный супруг противостоит расследованию, которое мешает его политической карьере. Анна Снаткина отметила, что арка ее героини отрицательная, что придает ей большую глубину. И в целом глубина проработки персонажей будет выгодно отличать проект.

Триллер «Хорошие дети молчат» в формате Proof of concept был отобран в основную конкурсную программу короткого метра ММКФ-2026. Действие 8-серийного триллера, по задумке сценариста Петра Елисеева, развернется в Краснодарском крае. Следователь Никита работает над таинственным исчезновением людей в Новороссийске и подмечает, что характер преступлений повторяет уже закрытое дело маньяка, с которым он столкнулся 10 лет назад. Региональный российский сеттинг сочетается с универсальными темами травмы сквозь года, насилия и замалчивания.

Гостями «Спиддейтинга» стали более 100 представителей ведущих онлайн-платформ, продакшн-студий, телеканалов и дистрибьюторов: Михаил Китаев, Теймур Джафаров, Лала Рустамова, Максим Рыбаков, Наталия Шнейдерова, Александр Шебанов, Димитрий Ян и многие другие.

Мероприятие состоялось при поддержке АПКиТ, Плюс Студии и Национальной Медиа Группы.