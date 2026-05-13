Форум VIDMK26 обнародовал программу мероприятий

Отраслевой форум для продюсеров, маркетологов и инвесторов пройдет в Москве 29 и 30 мая

Отраслевой форум о кино, маркетинге и технологиях VIDMK26 опубликовал программу мероприятия. В этом году форум расширился до восьми тематических залов и охватит сферы кинопроизводства, рекламы, продакшнов, управления студиями, инвестиций в креативные индустрии. Одной из ключевых повесток форума станет кризис в индустрии и способы его преодоления. Форум пройдет в Москве 29-30 мая.

Программа мероприятия сфокусирована на кино, ИИ-контенте и инвестициях: гостей ждет открытие в формате стратегической сессии, дискуссии о франшизах, дефиците кадров в индустрии, эффективном сотрудничестве брендов и продакшнов, инвестициях в кино и многое другое. Кроме этого, спикеры поговорят о вертикальных сериалах, независимом кино, будущем креативных индустрий и дистрибуции проектов. В одном из залов пройдет закрытый питчинг проектов. Гостей и участников также ждут мастер-классы и воркшопы по съемкам на кинопленку и работе с лазерными спецэффектами. 30 мая пройдет питчинг для сценаристов и авторов. Участие в нем примут заявки в двух жанрах: шоу для телеканалов и платформ и сериалы. Все они прошли предварительный отбор экспертной командой VidMK. Победитель питчинга получит грант на обучение в Школе кино «Индустрия», гранты на бесплатную аренду съемочных павильонов и кинотехнику для скорейшей возможности запустить свой проект при поддержке крупных медиаплощадок.

В числе спикеров мероприятия заявлены: основатель кинокомпании «Водород» и сооснователь школы «Индустрия» Михаил Врубель, директор Института кино НИУ ВШЭ, соучредитель компании Cosmos Studio Александр Акопов, кинопродюсер Екатерина Кононенко, заместитель генерального директора «Москино» Евгения Подобреевская, генеральный директор Продюсерского центра ФПРК Ольга Филонова, креативный продюсер Амедиа Продакшн Аника Галина, руководитель кинокомпании «СТВ», председатель Правления АПКиТ Сергей Сельянов, генеральный продюсер Premier и Rutube Давид Кочаров, продюсер студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START, генеральный директор «Старт Продакшн» Сергей Маевский, сценарист, режиссер и основатель сценарной академии «В первых титрах» Даша Лебедева и многие другие.

Форум VidMK – ежегодное профессиональное событие для создателей видеоконтента, продюсеров, маркетологов, инвесторов и технологических компаний. В 2026 году форум впервые выделяет отдельные треки по инвестициям в креативные индустрии и практическому применению AI в производстве. Ожидается, что форум объединит более 3000 профессионалов и 200 признанных экспертов индустрии.

