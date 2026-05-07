Съемки второго сезона «Гарри Поттера» начнутся осенью

Сценарист первого сезона Джон Браун назначен со-шоураннером проекта

HBO официально продлил новую экранизацию «Гарри Поттера» на второй сезон – ожидается, что съемки продолжения истории о мальчике, который выжил, стартуют уже этой осенью.

Таким образом, телеканал продолжает придерживаться первоначальной стратегии: адаптировать все семь книг Дж. К. Роулинг в формате семисезонного сериала.

Одновременно HBO усилил творческую команду проекта. Сценарист первого сезона Джон Браун получил повышение до должности со-шоураннера и теперь будет работать вместе с Франческой Гардинер. По словам последней, такое решение связано с пересекающимися производственными графиками двух сезонов и необходимостью сохранить темп работы над масштабной франшизой.

Премьера первого сезона «Гарри Поттера» на HBO намечена на 25 декабря.

Фото: кадр из сериала «Гарри Поттер и философский камень»