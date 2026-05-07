top banner

Съемки второго сезона «Гарри Поттера» начнутся осенью

Автор: Илья Кувшинов

7 мая 2026

Сценарист первого сезона Джон Браун назначен со-шоураннером проекта

HBO официально продлил новую экранизацию «Гарри Поттера» на второй сезон – ожидается, что съемки продолжения истории о мальчике, который выжил, стартуют уже этой осенью.

Таким образом, телеканал продолжает придерживаться первоначальной стратегии: адаптировать все семь книг Дж. К. Роулинг в формате семисезонного сериала.

Одновременно HBO усилил творческую команду проекта. Сценарист первого сезона Джон Браун получил повышение до должности со-шоураннера и теперь будет работать вместе с Франческой Гардинер. По словам последней, такое решение связано с пересекающимися производственными графиками двух сезонов и необходимостью сохранить темп работы над масштабной франшизой.

Премьера первого сезона «Гарри Поттера» на HBO намечена на 25 декабря.

Фото: кадр из сериала «Гарри Поттер и философский камень»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Международная касса: «Дьявол носит Prada 2» показал второй старт года среди голливудских релизов
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7-10 мая
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках мая
Подробнее
Новинки мая в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Новинки мая в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Okko рассказал о новинках мая
Подробнее
Названы победители Конкурса короткометражных фильмов ФПРК
Подробнее
ИРИ подвел итоги конкурсов на создание молодежного контента и ИИ-контента
Подробнее
Объем рынка платного ТВ в России в 2025 году составил 112,9 млрд рублей
Подробнее
Попали в сети: анализ работы кинорелизов в медиапространстве
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» вырывает победу
Подробнее
Касса России: военная драма «Семь верст до рассвета» стартовала с третьей строчки
Подробнее
Американская киноакадемия радикально обновила правила «Оскара»
Подробнее
Выручка «Газпрома» от медиабизнеса составила 173,2 млрд рублей в 2025 году
Подробнее
Режиссер «Золотого дна» снимет новую версию «Курьера»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мая
Подробнее
НМГ и Россотрудничество проведут зарубежные показы военно-патриотических проектов к 9 Мая
Подробнее
Режиссер «Спутника» снимет Дэйва Франко в триллере про вторжение инопланетян
Подробнее
Гильдия актеров США достигла соглашения со студиями и стримингами
Подробнее
Американская касса: сиквел «Дьявол носит Prada» стал безоговорочным лидером
Подробнее

Новости по теме

Трейлер нового «Гарри Поттера» стал самым просматриваемым в истории HBO
Подробнее
Приквел «Игры престолов» попал в топ-3 лучших стартов на HBO Max
Подробнее
Ханс Циммер напишет музыку для сериальной адаптации «Гарри Поттера»
Подробнее
Уорвик Дэвис сыграет профессора Флитвика в новом «Гарри Поттере»
Подробнее
Стартовали съемки сериального перезапуска «Гарри Поттера»
Подробнее