Трейлер нового «Гарри Поттера» стал самым просматриваемым в истории HBO

Автор: Илья Кувшинов

30 марта 2026

Первый сезон дебютирует в эфире в конце декабря

Дебютный трейлер сериальной экранизации «Гарри Поттера» побил все рекорды HBO – за первые 48 часов он набрал более 277 млн просмотров на всех платформах, став самым просматриваемым трейлером в истории телеканала и стриминга HBO Max.

Ожидается, что первый сезон будет основан на романе Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».

Релиз проекта намечен на 25 декабря.

Фото: кадр из сериала «Гарри Поттер и философский камень»

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась мелодрама «Твое сердце будет разбито»
Подробнее
Предпродажи уикенда: мелодрама «Твое сердце будет разбито» превзошла большинство аналогов
Подробнее
В Москве завершилась церемония вручения премии «Ника»
Подробнее
Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» оказалось в лидерах
Подробнее
Сказочная поддержка: кого профинансировал Фонд кино в 2025 году
Подробнее
Российские онлайн-кинотеатры вновь не стали наращивать число оригинальных проектов
Подробнее
Владимир Путин дал поручение Минкультуры по квотированию иностранного кино
Подробнее
«Игра в кальмара» и «Очень странные дела» стали самыми популярными сериалами у россиян в 2025 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 23–29 марта 2026 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26-29 марта
Подробнее
Минкультуры займется разработкой законопроекта для квот на иностранные фильмы
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
В Москве прошла премьера мелодрамы «Твое сердце будет разбито»
Подробнее
Касса России: «Домовенок Кузя 2» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 марта
Подробнее
Disney разорвал сделку с OpenAI на фоне закрытия платформы Sora
Подробнее
Всероссийский питчинг дебютантов-2026 представил участников
Подробнее
В Туркменистане пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Warner Bros. готовит полноценное продолжение «Властелина Колец»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фантастической комедии «Космическая собака Лида»
Подробнее

Новости по теме

Ханс Циммер напишет музыку для сериальной адаптации «Гарри Поттера»
Подробнее
Уорвик Дэвис сыграет профессора Флитвика в новом «Гарри Поттере»
Подробнее
Стартовали съемки сериального перезапуска «Гарри Поттера»
Подробнее
Стали известны новые актеры из сериального перезапуска «Гарри Поттера»
Подробнее
Стали известны исполнители главных ролей в новой экранизации «Гарри Поттера»
Подробнее