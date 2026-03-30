Трейлер нового «Гарри Поттера» стал самым просматриваемым в истории HBO
Автор: Илья Кувшинов
30 марта 2026
Первый сезон дебютирует в эфире в конце декабря
Дебютный трейлер сериальной экранизации «Гарри Поттера» побил все рекорды HBO – за первые 48 часов он набрал более 277 млн просмотров на всех платформах, став самым просматриваемым трейлером в истории телеканала и стриминга HBO Max.
Ожидается, что первый сезон будет основан на романе Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».
Релиз проекта намечен на 25 декабря.
Фото: кадр из сериала «Гарри Поттер и философский камень»
