Трейлер нового «Гарри Поттера» стал самым просматриваемым в истории HBO

Первый сезон дебютирует в эфире в конце декабря

Дебютный трейлер сериальной экранизации «Гарри Поттера» побил все рекорды HBO – за первые 48 часов он набрал более 277 млн просмотров на всех платформах, став самым просматриваемым трейлером в истории телеканала и стриминга HBO Max.

Ожидается, что первый сезон будет основан на романе Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».

Релиз проекта намечен на 25 декабря.

