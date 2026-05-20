top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • НМГ и китайский технопарк «Шидао» заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ

НМГ и китайский технопарк «Шидао» заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ

Автор: БК

20 мая 2026

В планах холдинга открыть представительство на территории технопарка

Национальная Медиа Группа и технологический парк «Шидао» (часть Шэньчжэня, крупнейшего технологического хаба Китая), заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество будет нацелено на развитие искусственного интеллекта и технологическую трансформацию медиаиндустрии. Соглашение было подписано в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в КНР.

Соглашение предполагает сотрудничество Национальной Медиа Группы с ведущими китайскими технологическими корпорациями, ориентированное на трансфер передовых ИИ-решений в Россию, их масштабирование в экосистеме холдинга и коммерциализацию новых цифровых продуктов. Пилотный проект реализуется совместно с глобальными технологическими лидерами – резидентами парка «Шидао», специализирующимися на цифровой трансформации бизнеса, искусственном интеллекте и облачных вычислениях.

В рамках программы технологического тестирования НМГ внедрит генеративные ИИ-продукты для создания коротких сериалов и рекламных роликов с последующей совместной доработкой и локализацией под требования российского рынка. Партнёрская модель сотрудничества нацелена на ускорение цифровой трансформации производственных процессов, интеграцию ИИ-решений и повышение эффективности – от внедрения технологий до их монетизации.

В скором времени НМГ планирует открыть региональное представительство в КНР на территории кинопроизводственного и технологического парка «Шидао», где располагаются штаб-квартиры крупнейших китайских технологических компаний. Предполагается, что приоритетными направлениями работы представительства станут производство контента по модели копродукции и совместная с резидентами парка Шидао разработка и внедрение ИИ-продуктов для медиа, киноиндустрии и рекламной сферы.  

«Шэньчжэнь – это интеллектуальный центр технологического развития Китая, а среди резидентов и партнеров «Шидао» такие технологические лидеры как: корпорация Tencent; Volcano Engine, облачная сервисная платформа в периметре ByteDance, платформа для бесплатного просмотра микросериалов и чтения романов Hongguo и многие другие. Открытие представительства НМГ именно тут важно, так как в регионе располагаются штаб-квартиры гигантов китайской ИИ, технологической и киноиндустрии. Стороны формируют партнерскую модель сотрудничества для усиления процессов трансформации производства контента, внедрения ИИ-решений, повышения эффективности от внедрения новых решений. Кооперация с китайскими технологическими лидерами, наряду с активным развитием собственных цифровых решений, позволит использовать лучшие мировые практики в интересах российского медиарынка и его потребителей», – отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Напомним, что в декабре Национальная Медиа Группа подписала соглашения о сотрудничестве с тремя крупнейшими медиакомпаниями Индии – государственной телерадиовещательной компанией Prasar Bharati, информационным агентством Asian News International и медиагруппой TV9 Network. В рамках соглашения с Prasar Bharati стороны договорились обмениваться и совместно производить контент в области культуры, образования, науки, развлечений, спорта и новостей. Соглашение с Asian News International, в свою очередь, позволит улучшать качество международного новостного обмена, а с TV9 Network – возможность развивать сотрудничество через обмен медиаконтентом и совместное производство материалов.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 мая 2026 года
Подробнее
Международная касса: байопик «Майкл» вернул себе лидерство
Подробнее
Американская касса: на вершину вернулся «Майкл», а «Обсессия» стартовала лучше «Грязных денег»
Подробнее
«Союзмультфильм» и «Атмосфера Кино» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Подробнее
Премия ТЭФИ объявила номинантов за 2025 год
Подробнее
Официальная касса России: сажайте, и вырастет
Подробнее
Предпродажи уикенда: мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» вырвался вперед среди новинок
Подробнее
Городские легенды: динамика посещаемости в кинотеатрах России в 2025 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Коммерсант» остается в лидерах
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» перешагнул рубеж в 400 млн рублей
Подробнее
Фестиваль молодого кино «Новое движение» представил деловую программу
Подробнее
Пятый канал покажет прямую трансляцию церемонии вручения XIII премии АПКиТ 
Подробнее
Форум VIDMK26 обнародовал программу мероприятий
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 мая
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернулись на вершину проката
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ провел «Спиддейтинг» выпускников с продюсерами
Подробнее
Драму «Станция» от Okko и «Среды» покажут на Каннском кинофестивале
Подробнее
На Marché du Film 2026 ожидается рекордная посещаемость
Подробнее
Названы победители XIII премии АПКиТ
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» в пятый раз стал генеральным медиапартнером ПМЭФ
Подробнее