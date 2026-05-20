НМГ и китайский технопарк «Шидао» заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ

В планах холдинга открыть представительство на территории технопарка

Национальная Медиа Группа и технологический парк «Шидао» (часть Шэньчжэня, крупнейшего технологического хаба Китая), заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество будет нацелено на развитие искусственного интеллекта и технологическую трансформацию медиаиндустрии. Соглашение было подписано в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в КНР.

Соглашение предполагает сотрудничество Национальной Медиа Группы с ведущими китайскими технологическими корпорациями, ориентированное на трансфер передовых ИИ-решений в Россию, их масштабирование в экосистеме холдинга и коммерциализацию новых цифровых продуктов. Пилотный проект реализуется совместно с глобальными технологическими лидерами – резидентами парка «Шидао», специализирующимися на цифровой трансформации бизнеса, искусственном интеллекте и облачных вычислениях.

В рамках программы технологического тестирования НМГ внедрит генеративные ИИ-продукты для создания коротких сериалов и рекламных роликов с последующей совместной доработкой и локализацией под требования российского рынка. Партнёрская модель сотрудничества нацелена на ускорение цифровой трансформации производственных процессов, интеграцию ИИ-решений и повышение эффективности – от внедрения технологий до их монетизации.

В скором времени НМГ планирует открыть региональное представительство в КНР на территории кинопроизводственного и технологического парка «Шидао», где располагаются штаб-квартиры крупнейших китайских технологических компаний. Предполагается, что приоритетными направлениями работы представительства станут производство контента по модели копродукции и совместная с резидентами парка Шидао разработка и внедрение ИИ-продуктов для медиа, киноиндустрии и рекламной сферы.

«Шэньчжэнь – это интеллектуальный центр технологического развития Китая, а среди резидентов и партнеров «Шидао» такие технологические лидеры как: корпорация Tencent; Volcano Engine, облачная сервисная платформа в периметре ByteDance, платформа для бесплатного просмотра микросериалов и чтения романов Hongguo и многие другие. Открытие представительства НМГ именно тут важно, так как в регионе располагаются штаб-квартиры гигантов китайской ИИ, технологической и киноиндустрии. Стороны формируют партнерскую модель сотрудничества для усиления процессов трансформации производства контента, внедрения ИИ-решений, повышения эффективности от внедрения новых решений. Кооперация с китайскими технологическими лидерами, наряду с активным развитием собственных цифровых решений, позволит использовать лучшие мировые практики в интересах российского медиарынка и его потребителей», – отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Напомним, что в декабре Национальная Медиа Группа подписала соглашения о сотрудничестве с тремя крупнейшими медиакомпаниями Индии – государственной телерадиовещательной компанией Prasar Bharati, информационным агентством Asian News International и медиагруппой TV9 Network. В рамках соглашения с Prasar Bharati стороны договорились обмениваться и совместно производить контент в области культуры, образования, науки, развлечений, спорта и новостей. Соглашение с Asian News International, в свою очередь, позволит улучшать качество международного новостного обмена, а с TV9 Network – возможность развивать сотрудничество через обмен медиаконтентом и совместное производство материалов.