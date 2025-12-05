top banner
НМГ заключила соглашения о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями Индии

Автор: Илья Кувшинов

5 декабря 2025

Подписания состоялись в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию

Национальная Медиа Группа (НМГ) объявила о подписании соглашений о сотрудничестве с тремя крупнейшими медиакомпаниями Индии – государственной телерадиовещательной компанией Prasar Bharati, информационным агентством Asian News International и медиагруппой TV9 Network.

Подписания состоялись в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию и проходящего в эти дни в Нью-Дели Российско-индийского форума.

«По сравнению с прошлым годом, объем продаж контента НМГ на территорию Индии вырос почти в 8 раз, и мы фиксируем устойчивый интерес к индийскому контенту и среди наших зрителей, как на ТВ, так и VOD-платформах. Мы уже активно работаем на индийском рынке: буквально на днях в Индии завершились съемки нового масштабного шоу для телеканала СТС «Тайный миллионер», в съемках которого участвовало более 100 индийских специалистов. Совместная работа с индийскими коллегами на новом уровне позволит более точно понять интересы российских и индийских потребителей контента», – заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Отмечается, что в рамках соглашения с Prasar Bharati стороны договорились обмениваться и совместно производить контент в области культуры, образования, науки, развлечений, спорта, новостей. Соглашение с Asian News International, в свою очередь, позволит улучшать качество международного новостного обмена, а с TV9 Network – возможность развивать сотрудничество через обмен медиаконтентом и совместное производство материалов.

