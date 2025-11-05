Алексей Уразов станет директором по международному сотрудничеству и специальным проектам НМГ

Холдинг объявил о своем намерении усилить позиции на мировом медиарынке

Национальная Медиа Группа (НМГ) решила усилить позиции холдинга на мировом медиарынке и объявила о назначении Алексея Уразова на должность директора по международному сотрудничеству и специальным проектам.

Подчеркивается, что НМГ рассчитывает на укрепление партнерских связей, а также поиск и реализацию новых направлений для развития бизнеса через формирование международных партнерств. В сферу деятельности Уразова будет входить взаимодействие с профильными государственными и индустриальными структурами в этой области.

«Мы усиливаем фокус на развитии международного сотрудничества. Контент НМГ сегодня уже продается почти в 50 стран мира, активно развивается информационное взаимодействие с ведущими медиакомпаниями и информационными агентствами. При этом мы не только целенаправленно развиваем сотрудничество с текущими международными партнерами, но и выходим на новые для нас рынки и практикуем новые форматы в кооперации в производстве контента, а также в области новостей. Данное назначение призвано укрепить и расширить позиции НМГ на зарубежных рынках», – заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Алексей Уразов имеет пятнадцатилетний опыт работы в области внешних коммуникаций и медиа. До последнего времени он работал в аппарате Специального Представителя Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и занимал должность директора по внешним коммуникациям Российского Фонда Прямых инвестиций (РФПИ).

Фото: пресс-служба НМГ