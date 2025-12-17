Warner Bros. откажется от нового предложения Paramount в пользу Netflix
Автор: Илья Кувшинов
17 декабря 2025
Ранее компания во главе с Дэвидом Эллисоном предприняла попытку враждебного поглощения
Совет директоров Warner Bros. Discovery в ближайшее время должен объявить о своем решении насчет недавнего предложения Paramount, которое, вероятнее всего, будет отклонено в пользу Netflix. Об этом сообщает Reuters.
Помимо этого, утверждается, что компания Affinity Partners Джареда Кушнера – зятя президента США Дональда Трампа – вышла из борьбы за возможное поглощение WBD. Ранее она выступала одним из финансовых партнеров Paramount.
Напомним, что 8 декабря компания во главе с Дэвидом Эллисоном предприняла попытку враждебного поглощения – новое предложение Paramount составило $30 за акцию и за наличные средства, что превысило цифры Netflix ($27,75 за акцию).
