Paramount предприняла попытку враждебного поглощения Warner Bros.

Новое предложение компании Дэвида Эллисона составляет $30 за акцию

Paramount пытается вовсю противостоять сделке Netflix и Warner Bros. – компания во главе с Дэвидом Эллисоном предприняла попытку враждебного поглощения, перебив предложение конкурента.

Сообщается, что новое предложение Paramount составляет $30 за акцию и за наличные средства, что превышает цифры Netflix ($27,75 за акцию). Помимо этого, акционеры получают долю в линейном телевизионном бизнесе.

Paramount также запустила веб-сайт StrongerHollywood.com, на котором подробно изложено предложение компании и критикуется сделка с Netflix.

«Мы считаем, что наше предложение укрепит Голливуд. Все это делается в интересах творческого сообщества, потребителей и киноиндустрии. Мы уверены, что все они только выиграют от усиления конкуренции, увеличения расходов на контент и количества кинопремьер, а также от большего числа фильмов в кинотеатрах в результате предлагаемой нами сделки», – заявил Эллисон.

Напомним, что Netflix покупает только подразделение «Стриминги и студии», а Paramount по-прежнему намерена выкупить компанию целиком. Согласно предварительным договоренностям со стримингом, если WBD примет предложение от других конкурентов то, она будет должна выплатить Netflix $2,8 млрд.