Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)

Всего в первом блоке экспертам представили 43 проекта

3 декабря в Министерстве культуры Российской Федерации состоялась очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Питчинг открылся комедийной мелодрамой 12 МАЯКОВ («Магнум-фильм»). В центре повествования – девушка, которой предстоит проехать сотни километров в одной машине с бывшим, чтобы найти своих родителей. Главные роли в картине исполнят Ольга Лерман и Никита Волков. Съемки проекта запланированы во Владивостоке. По прокату есть предварительные договоренности с компанией «Атмосфера Кино», релиз намечен на 2027 год.

Студия KIONFILM представила остросюжетный боевик АДЕН 86. Действие картины разворачивается в 1986 году в разгар внезапно вспыхнувшей гражданской войны в Йемене. В центре повествования – советский журналист, вынужденный заключить опасный союз с одним из местных политических лидеров ради спасения своей семьи. Автором сценария и режиссером выступает Дмитрий Грачев (ВЫЧИСЛИТЕЛЬ, НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ). Съемки запланированы в Каире. По проекту проведен скаут в Египте, и команда уже готова заходить в производство. Помимо этого, имеется предварительный кастинг: главные роли в картине исполнят Петр Федоров, Светлана Ходченкова, Александр Галибин, Антон Кукушкин и Сергей Гилев.

Военная драма АЙЗА-17 («Брайт Лайф») основана на реальной истории медсестры Айдысмаы Монгуш. В центре сюжета – девушка из Тувы, которая, будучи любящей женой, отправляется за своим мужем на СВО. Режиссером картины выступит Кирилл Белевич. В заявленном актерском составе – Елена Ербакова, Глеб Калюжный, Роман Курцын, Екатерина Соломатина, Иван Охлобыстин и Виктор Добронравов. Создатели обозначили, что общий производственный бюджет составит около 440 млн рублей.

Компания «Экшн Арт Групп» вновь представила городское фэнтези АКАДЕМИЯ СНЕГУРОЧЕК Владислава Рубина. Главная героиня ленты – студентка Академии Снегурочек и родная дочка Деда Мороза, которая неумелым волшебством отменяет в нашем мире зиму и Новый год и выпускает на волю злобную Ледяную Ведьму. Насте предстоит отправиться в мир людей, чтобы спасти своего отца и праздник. Главные роли в картине исполнят Даша Верещагина, Равшана Куркова, Сергей Марин и Арам Вардеванян. Партнером проекта выступит концертное агентство Moscow Nights – совместно с ним планируется создать мюзикл по фильму и симфоническое шоу. Дистрибьютором картины станет «НМГ Кинопрокат», цифровые права принадлежат онлайн-кинотеатру Wink.

Спортивный байопик КОСТЯ («Смарт Фильм») также ранее представлялся на защите Фонда. Картина Александра Баршака рассказывает о жизни Константина Еременко – лучшего футболиста в истории мини-футбола по мнению FIFA. «Это история очень сложного и противоречивого человека, который жил в эпоху настоящих перемен. Это человек, который борется не только борется с внутренними демонами, но и со своим прошлым», – заявил режиссер. Роль Еременко исполнит Артем Быстров. Создатели ленты планируют использовать искусственный интеллект для омоложения звезды. Также в актерском составе заявлены Евгений Стычкин, Дарья Мельникова и Юлия Франц.

Студия «Руки Вверх Production» вновь рассказала о семейном приключенческом фильме БАБАЙКА. По сюжету бабайка-хипстер Жутия впервые в жизни идет против воли отца и бросается в опасное путешествие – в мир людей, полный неожиданных угроз, невероятных приключений и чудесных встреч. Продюсер Сергей Жуков отметил, что сейчас индустрии не хватает оригинальных сказок и новых героев. Лидер группы «Руки Вверх!» уже написал песни для грядущей картины. Режиссером проекта выступает Илья Учитель. В числе референсов называются ЧЕБУРАШКА и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА.

По сюжету сказки БАБА-ЯГА И ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА («С.Д.Л.») мачеха-колдунья Ядвига отправляет падчерицу Аленушку в лес на погибель, мечтая выдать за царевича Елисея свою дочь и захватить власть. Теперь только искренняя любовь сможет вырвать девушку из заколдованной Сонной лощины. Режиссером выступает Николоз Бежуашвили, а креативным продюсером и соавтором сценария – Сергей Калужанов. В актерском составе задействованы Полина Денисова, Михаил Сотников, Анна Ардова, Борис Хвошнянский, Сергей Степин и Николай Шрайбер. По словам создателей, это классическая сказка для широкой аудитории с сердцем и смыслом. Съемки БАБЫ ЯГИ уже идут, на данный момент отснято около 70% материала. Дистрибьютором выступит «НМГ Кинопрокат».

Продюсеры Теймур Джафаров и Макар Кожухов представили военную драму БОЕВАЯ МУХА (Team Films). В центре повествования истории об обороне Сталинграда –глава отряда собак-истребителей танков, решивший пойти на подвиг, чтобы остановить немцев. Режиссером и сопродюсером выступает Давид Ткебучава («Князь Андрей»). В числе референсов создатели называют свежие кассовые хиты, вроде АВГУСТА и В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, а также советские ленты СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА и ИВАНОВО ДЕТСТВО. В дримкасте на роль майора Казанцева – Александр Петров, Артем Быстров и Виктор Добронравов. Прокатом ленты займется компания «Каро Премьер».

Действие шпионского боевика АЛЬТЕРНАТИВА (INEY Production), основанного на книге Александра Журавского, будет разворачиваться в недалеком будущем, где безопасность государств контролируют глобальные нейросети. По сюжету, бывший офицер спецназа пытается предотвратить провокацию, способную вызвать мировой конфликт – ведь для системы он «невидимка», всего лишь сбой в алгоритме программы. По словам соавтора сценария и продюсера Андрея Золотарева, это боевик в духе франшизы о Джейсоне Борне. Режиссером картины должен выступить Евгений Сангаджиев («Балет», «Happy End»). В дримкасте на главные роли заявлены Петр Федоров, Арми Хаммер, а также сам Сангаджиев.

Еще одним проектом INEY Production стала научная фантастика БОЛЬШЕ ТРЕХ. По сюжету, действие которого также разворачивается в недалеком будущем, человечество создает искусственный интеллект, который принимает неожиданное решение – разделить землю на зоны, в каждой из которых может жить не больше трех человек. В центре истории – семья, живущая в условиях тотального контроля, чей мир рушится, когда на пороге их дома появляется загадочный мальчик. В дримкасте картины заявлены Сергей Гилев, Ангелина Поплавская, Софья Еговцева и Ян Петров. Режиссером выступает Алексей Голубев.

Действие сказочного фэнтези ВАРВАРА-КРАСА (ПЦ «ГОРАД») разворачивается в сказочной стране, где Царь Еремей обещает повелителю подводного мира Берендею женить своего единственного сына Елисея на его дочери, принцессе Варваре. Однако вместо него он посылает простого кузнеца Андрея, который неожиданно становится участником событий, способных изменить ход целых миров. Уже закончен первый съемочный блок (11 смен), работа над картиной продолжится летом. Роль Варвары исполнила Рината Тимербаева («Красная Поляна»), а Александр Петров примерил на себя партию Андрея. Также в актерском составе – Милош Бикович, Вита Корниенко, Леонид Ярмольник и Никита Полицеймако. Режиссером и автором сценария выступил Антон Ланшаков (СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, «Человек-улыбка»). Заявленный бюджет проекта – почти 700 млн рублей. У Фонда запрашивается 150 млн. Релиз ВАРВАРЫ-КРАСЫ намечен на 18 марта 2027 года, дистрибьютор – «НМГ Кинопрокат».

Военная драма ВСПОМНИТЬ ВСЕХ. БИТВА ЗА ЧАСОВ ЯР («ПЕРЕСВЕТ») расскажет о военной операции ДРГ, ставшей в прошлом году одним из приоритетов для российской армии. Автором сценария выступил действующий командир Евгений Николаев, участвовавший в самой операции по взятию Часова Яра, а прототипы героев списаны с реальных людей. Режиссером фильма станет Олег Лукичев («Ополченский романс»). Партнерами проекта выступят Министерство обороны России, интернациональная бригада «Пятнашка»», Минкультуры ДНР и центр военно-спортивной подготовки «Воин» – курсанты и инструктора последнего также примут участие в съемках массовых сцен. Главные роли в картине исполнят Антон Шагин, Алексей Вертков, Владимир Ильин, Дмитрий Богдан, Павел Давыдов, Юлия Бочарова и Эльшан Алескеров. Бюджет – 193 млн рублей. Съемки начнутся весной, релиз запланирован на февраль 2027 года, дистрибьютор «Каро Премьер».

Компания «Карго Фильм» представила на питчинге приключенческий байопик ГОСПОЖА УДАЧА, который расскажет о создании фильма БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ. В центре повествования – молодой Яша Удальцов (Рузиль Минекаев), который, скрываясь от преследования и наказания, оказывается на съемочной площадке легендарной картины Владимира Мотыля. В актерском составе также задействованы Сергей Марин (Павел Луспекаев), Никита Ефремов (Анатолий Кузнецов), Павел Деревянко (Владимир Мотыль) и Анастасия Талызина. Режиссером ленты по сценарию Олега Погодина и Дмитрия Ланчихина станет Карен Оганесян. По словам продюсера Владимира Пермякова – это настоящий эскапистский аттракцион, который сможет привлечь в кинотеатры людей разных возрастов. Релиз ориентировочно намечен на осень 2027 года, дистрибьютор – «Атмосфера Кино».

Музыкальный фильм ДОБРАЯ СКАЗКА («Алекс Медиа») основан на спектакле Александры Пахмутовой и повествует о девочке, чьи сказочные мечты оживляют героев из волшебной книги. Под Новый год злодей посылает Риту и ее сына Фому, считающего сказки глупостью, домой к Вере, чтобы выкрасть книгу. Однако, столкнувшись с добротой семьи, они отказываются от коварного плана и встают на защиту волшебства – в этом героям помогут Фея, Буратино, Мушкетеры и другие сказочные персонажи. Режиссером картины выступит Владимир Грамматиков. По его словам, задача творческой группы – подняться на уровень песен Пахмутовой. Вокальные арии в мюзикле исполнят Ильдар Абдразаков, Динара Алиева и Алексей Чумаков. В дримкасте заявлены Тихон Жизневский, Александра Урсуляк, Марина Ворожищева, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Милош Бикович, Никита Кологривый и другие. Отмечается, что с каждым из актеров ведутся переговоры. Производственный бюджет – 425 млн рублей. У Фонда запрашивается 300 млн. Выход в прокат ориентировочно намечен на ноябрь 2027 года, сейчас ведутся переговоры с «Централ Партнершип».

В центре повествования семейного фэнтези ЖАР-ПТИЦА («КиноФирма») – Иван Царевич, который решает участвовать в конкурсе претендентов на руку Принцессы Лепославы. А выиграет его тот, кто достанет девушке перо Жар-Птицы. В запланированном актерском составе заявлены Павел Табаков, Полина Денисова, Роман Васильев, Виктор Логинов и Елена Подкаминская. Режиссером, продюсером и автором сценария выступает Василий Ровенский. Бюджет картины – 300 млн рублей, релиз намечен на 1 ноября 2027 года.

Компания «АМАЛЬГАМА» представила на питчинге спортивную драму И Я ПОБЕЖАЛ. По сюжету, после травмы в горячей точке фельдшер теряет зрение и вынужден начинать жизнь заново. От прошлого у него осталась только одна мечта – пробежать Московский марафон. Главную роль в картине исполнит Денис Прытков, с которым уже есть финальные договоренности. В дримкасте также заявлены Елизавета Шакира и Антон Адасинский. Режиссером выступает Александр Имакин («Людмила Гурченко»). В числе партнеров называются Первый канал, онлайн-кинотеатр Okko и кинопрокатная компания «Централ Партнершип». Релиз предварительно намечен на 8 апреля 2027 года.

Компания «Интерфест» в очередной раз представила приключенческое фэнтези ИФРИТ по мотивам сказок Александра Пушкина. В центре сюжета – жаждущий мира правитель, который становится владельцем загадочного магического артефакта, способного изменить судьбу царства. Режиссером выступает Ренат Давлетьяров. Проект готов к съемкам – уже закрыт кастинг, готовы раскадровки, костюмы и многое другое. «Экранизация сказок Пушкина – что может быть традиционнее и ценнее?» – заметил со сцены постановщик. Заявленный бюджет проекта – 700 млн рублей, у Фонда запрашивается 300 млн. В кинопрокат лента должна выйти в марте 2028 года.

Компания V Film Studio вновь рассказала об исторической драме ИЛИЯ. Картина повествует о первом серьезном испытании Илии Муромца – вызволении княгини из плена безжалостного викинга Хальфсена по прозвищу Соловей. Режиссером проекта выступит Марк Горобец (БЛИНДАЖ), а главную роль исполнит Егор Пазенко. В актерском составе также заявлены Данила Якушев (Соловей-разбойник»), Андрей Мерзликин (Владимир Мономах), Милош Бикович, Ангелина Поплавская, Антон Пампушный, Ольга Медынич и Олег Меньшиков. Постановкой трюков займется Александр Стеценко. Одним из партнеров выступит студия виртуального продакшена XOVP. Производственный бюджет – 410 млн рублей, у Фонда запрашивается 240 млн.

«ДОК-Синема» вновь представила драму КИНО БЕЗ НАЗВАНИЯ. Картина повествует о трех друзьях с Дальнего Востока – некогда неразлучных, но сейчас оказавшихся разделенными историческими событиями в настоящем. Режиссером картины выступает Алексей Елистратов, а продюсером – Оксана Барковская. По словам создателей, идея родилась из переживаний 2022 года, когда одни уезжали на СВО, другие эмигрировали, а третий оставались и продолжали жить. В дримкасте на главные роли заявлены Алексей Анищенко, Роман Маякин, Александр Ильин, Иван Добронравов, Иван Федотов и Антон Шагин. У Фонда кино запрашивается 50 млн.

Приключенческая лента КНЯЗЬ ФЕДОР («ВЫРИЙ ГРУПП») расскажет о самоуверенном инфлюенсере, неожиданно попавшем в мир средневекового Крыма. Там его принимают за князя из пророчества, которому суждено вернуть силу Золотой Колыбели и спасти княжество от врагов. Режиссером выступает Карен Захаров, а главную роль исполнит Алексей Лукин, который также представил картину на питчинге. В дримкасте на второстепенные партии заявлены Валентина Ляпина, Алена Долголенко, Ника Здорик, Елизавета Ищенко, Варвара Володина, Рузиль Минекаев и Риналь Мухаметов. Производственный бюджет – почти 400 млн рублей, выход в прокат запланирован на август 2027 года.

В центре повествования семейной комедии ПОРОСЕНОК (Студия АСДС) – 12-летний шутник, у которого вырастает самый настоящий пятачок. Теперь, чтобы не превратиться в поросенка навсегда, ему необходимо заслужить искреннее прощение всех, кого он обидел. Режиссерами проекта выступают Илья и Антон Чижиковы (МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ). «Между нами стоит задача пройти между Кафкой и «Ералашем». Это история про потерю и обретение человечности», – отметил один из постановщиков. Сценарий ленты за авторством Юлии Бочаровой получил специальный приз фестиваля «Медвежонок» в 2023 году.

Спортивная драма МАСТЕР («Оракул») – это история жизни тренера по дзюдо и личного наставника президента России Владимира Путина Анатолия Рахлина. Сценарий картины, которую уже прочитала Администрация президента, написал Андрей Житков. Режиссером выступит Вазген Каграманян (ОРЕЛ И РЕШКА. КИНО). Главную роль самого Рахлина исполнит Даниил Воробьев. По словам продюсера Владимира Маслова, актер воплотит образ тренера сразу в нескольких временных эпохах, поэтому предполагается использование сложного пластического грима. В числе стилистических референсов называются картины РОДНИНА, ТРЕНЕР, ГЕНИЙ ДЗЮДО и ДАНГАЛ. Дистрибьютором выступит компания «Централ Партнершип».

«Студия Декон» представила на защите подростковую мелодраму МЕЖДУ НАМИ ЛЕД. В центре повествования – история отношений дочери тренера хоккейной команды (Юля Гаврилина) и харизматичного хулигана, который оказывается новым защитником. Однако уличные долги Жени и прошлый роман Алины ставят под удар не только вспыхнувшее между героями романтическое чувство, но и спортивные успехи «Диких кротов». Режиссером выступает Элиза Мартиросян, а в дримкасте заявлены Даня Киселев, Артем Быстров, Антон Рогачев, Юлия Такшина, Валентин Анциферов и Владимир Гарцунов. Съемки картины пройдут в Казани. В числе референсов называются романтические комедии СВОДИШЬ С УМА, ПИТЕР FM и мюзикл ЛЕД. Большой акцент промо-кампании будет сделан на digital-маркетинг проекта. Кинопрокатом займется компания «Атмосфера Кино».

Драма МЕТЕЛЬ от режиссера Алексея Германа-младшего и компании «Мастерская» – это история о будничном героизме простых медиков. «Это фильм, который родился из моих долгих разговоры с медиками. Мы не знаем, как они живут – это какая-то параллельная от нас жизнь. Но эта жизнь состоит из достоинства, веры и служения. И мы должны об этом говорить. Говорить о подвиге врачей. Я хотел бы сделать фильм со стопроцентной достоверностью и стопроцентной человечностью», – заявил постановщик. На главные роли заявлены Юлия Снигирь, Елена Лядова, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Лев Зулькарнаев.

Компания «Инфинити контент» рассказала на питчинге о продолжении летнего хита – семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2. На этот раз стариков в картине станет сразу двое. По сюжету Владику (Ярослав Головнев) предстоит познакомиться со своим вторым дедом (Федор Добронравов). Тем временем, дедушка в исполнении Юрия Стоянова не рад подобному исходу событий, и между ними начинается соперничество за внимание мальчика. Режиссером сиквела выступит Владимир Котт, съемки начнутся в конце апреля.

В центре повествования военной драмы ОДИН НА ВСЕХ («"Русские герои») лежит автобиографическая повесть «сына полка» Николая Имчука, рассказывающая об 11-летнем детдомовце, который после побега из немецкого концлагеря стал связным в партизанском отряде и дошел до Вены. Режиссером картины выступит Максим Бриус (ГРУППА КРОВИ). В дримкасте на главные роли заявлены Захар Карякин, Игорь Петренко, Яков Шамшин, Иван Колесников и Дарья Ленда. Ожидается, что роль главного героя в наше время исполнит сам 95-летний Имчук. Производственный бюджет – 325 млн рублей.

Студия «Хлеб» готовит мистический триллер ПИКОВАЯ ДАМА – новую экранизацию повести А.С. Пушкина. По сюжету, военный инженер Германн узнает о тайне трех беспроигрышных карт и заражается идеей взять случай под контроль – не понимая, однако, что вступает в игру с дьяволом. Режиссером картины выступит Андрей Богатырев (КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ). По его словам, наиболее близкими референсами являются ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ Даррена Аронофски и СЕРДЦЕ АНГЕЛА Алана Паркера. В дримкасте на главную роль заявлены Павел Табаков, Иван Янковский, Никита Ефремов и Роман Васильев. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге.

Драма ПОЗВЫВНОЙ «СВЕТ» («Студия Народного Кино») – это реальная история модного художника Алексея Буртасенкова, который, столкнувшись с суровой реальностью, находит в себе силы изменить жизнь. Художественным руководителем и исполнителем одной из главных ролей станет Дмитрий Певцов, а режиссером выступит Андрей Канивченко. Создатели отмечают, что это картина для тех людей, которые по всей России ждут возвращения своих родных с СВО. В дримкасте на главные роли заявлены Никита Волков, Алексей Батанин, Анфиса Черных, Алена Михайлова, Нонна Гришаева и Константин Юшкевич.

Приключенческая комедия ЛИЗА, ДЯДЯ ГИЛЯЙ И ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ (Кинокомпания ТЕЛЕСТО) расскажет о находчивой школьнице, использующей межвременной портал отца ради собственной выгоды. В погоне за девочкой в современной Москве оказывается Владимир Гиляровский – «король репортеров», который благодаря своей харизме, становится популярным блогером и вызывает тем самым временной коллапс. Режиссером картины станет Александр Карпиловский («Ландыши»), а на роль Гиляровского уже подтвержден Александр Робак. В дримкасте также заявлены Полина Айнутдинова, Елисей Чучилин, Ирина Старшенбаум, Максим Матвеев и Рузиль Минекаев. Бюджет – 350 млн рублей. Релиз предварительно запланирован на 2027 год.

В центре повествования трагикомедийного мюзикла ПРАЙМ ТАЙМ («САШ-муви») – 18-летняя девушка из провинциального городка, которая отправляется в столицу на музыкальный конкурс. Однако за блестящим фасадом телевидения Аня обнаруживает жестокую машину по производству зрелищ. Режиссером картины по мотивам одноименного спектакля Московского театра мюзикла станет клипмейкер Константин Черепков. Генеральными продюсерами ленты выступят Александр Швыдкой и Надежда Мотина. В дримкасте на главные роли заявлены Анна Пересильд, Валентина Ляпина, Иван Янковский, Федор Федотов, Макар Хлебников и Денис Власенко. В прокат картину выпустит компания «Атмосфера Кино».

Компания «12Кадр» представила спортивную драму ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ. По сюжету, талантливая пловчиха Соня получает возможность всей жизни – учиться в школе олимпийского резерва и пройти отбор в сборную России. Девушке предстоит ощутить соблазны столицы, чтобы потерять все и осознать, как на самом деле для нее важен спорт. Режиссером картины выступает Полина Кондратьева (ЧИСТЫЙ ЛИСТ). В дрим-касте на главную роль – Полина Цыганова, Диана Гиль и Мария Мацель. Сейчас с актрисами ведутся переговоры.

Историческая драма СЕМЕНОВ. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК («Хижина-фильм») – это байопик о русском ученом Петре Семенове-Тян-Шанском, который будет приурочен к 200-летию со дня его рождения. Консультантами проекта выступят научный сотрудник Музея-усадьбы Семенова-Тян-Шанского Александр Богданов и Ольга Семенова-Тян-Шанская, правнучка ученого и сотрудница Аппарата дирекции Государственного Эрмитажа. Режиссером картины станет Дмитрий Суворов (ЖДУН, НЕПОСЛУШНАЯ). В дримкасте на главную роль заявлен Иван Янковский.

Драма РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО («СТИО») расскажет о бывшем разведчике, которой лишился обеих ног. По сюжету он приезжает в дом инвалидов в заброшенном монастыре и, благодаря неунывающему жизнелюбию, объединяет его обитателей, помогая им поверить, что жизнь продолжается. Режиссером картины выступит Андрей Соколов. В дримкасте заявлены Вячеслав Чепурченко, Никита Ефремов, Андрей Рожков, Алексей Лукин и Полина Агуреева. Отмечается, что высокий производственный бюджет обоснован тем, что создатели хотели бы привлечь к участию в картине людей с ограниченными возможностями (в частности, участников СВО), и им необходимо постоянное сопровождение на площадке.

Приключенческую драму САМСОН («Большое кино») большим видеороликом представили Армен Ананикян и Карен Захаров. Лента расскажет о жизненном пути юного Самсона и том, как личная трагедия превратилась в подвиг ради свободы народа. Создатели называют его первым супергероем, который жил задолго до появления комиксов. Съемки проекта пройдут в разных странах (Армения, Узбекистан, Россия). Сейчас ведутся переговоры с партнерами.

Триллер СТАЛКЕР (Кинокомпания «Скиф») от режиссера и сценариста Алексея Мизгирева расскажет об автомобильном путешествии по степным просторам, которое превращается для отца и его 12-летней дочери в настоящую опасность – машину героев начинает преследовать загадочная фура и пытается их раздавить. Одно непонятно – сидит ли за рулем грузовика человек? «Мы стали забывать, что эмоции – это аттракцион. Хочется сделать картину, в которой погоня и отношения между близкими людьми переплетаются друг с другом», – подчеркнул постановщик. Уже есть договоренность с кинопрокатной компанией «Вольга», сейчас также ведутся переговоры с платформами. Производственный бюджет – 137 млн рублей, у Фонда запрашивается 70 млн.

В центре повествования военной драмой АНГЕЛ ИЗ ЛАГЕРЯ («ГПМ КИТ») – хирург Георгий Синяков, который оказывается в плену в первые месяцы Великой Отечественной войны и сталкивается с немецкой машиной смерти. Режиссером картины выступит Кирилл Кемниц (КЕНТАВР), а главные роли исполнят Никита Ефремов, Полина Чернышева и Александр Ильин-младший. Съемки предварительно запланированы на весну-лето 2026 года, а релиз заявлен на май 2027-го. Прокатчик – «Централ Партнершип».

Боевик ТЕРРИКОНЫ («Кинозавод») рассказывает о группе солдат, которые эвакуируют раненых и беременную медсестру через охваченный войной Донбасс. В основе картины лежит сборник рассказов о СВО «Бранная слава» Алексея Шорохова. «Зло в нашем фильме обезличено, а добро – конкретно», – заявил со сцены писатель. Режиссером ленты выступит Кира Ангелина. В дримкасте заявлены Александр Константинов, Ирина Горбачева, Петр Кислов и Василий Мищенко.

В основе байопика ТРИ СТРУНЫ от «Окапи продакшн» лежит история жизни Василия Андреева, «отца балалайки» и создателя первого в мире оркестра русских народных инструментов. Съемки картины уже идут. Зрителям питчинга продемонстрировали рабочий фрагмент из фильма. В актерском составе задействованы Олег Кочетов, Нелли Хаперская, Роман Васильев, Полина Денисова, Алена Бабенко, Федор Добронравов, Равшана Куркова и Максим Щеголев. Релиз намечен на сентябрь 2026 года.

Компания «Резервная копия» вновь представила на питчинге адаптацию сказки Антония Погорельского ЧЕРНАЯ КУРИЦА. По сюжету, одинокий мальчик Алеша спасает загадочную черную курицу, которая оказывается министром подземного королевства Карсеремов, и погружается в мир магии и чудес. Мальчику предстоит выбор: остаться верным новым друзьям и преодолеть свои страхи или навсегда покинуть волшебный мир. Режиссером картины выступает Владимир Битоков («Натали и Александр», «Хэдшот»), а креативным продюсером – Надя Михалкова. В дримкасте на взрослые роли заявлены Сергей Гармаш, Тимофей Трибунцев и Ольга Лерман.

«Кинокомпания ТЕМП» рассказала о грядущей музыкальной ленте БАСТА. НАЧАЛО ИГРЫ, которая повествует о становлении рэпера Василия Вакуленко, более известного под творческим псевдонимом Баста. Действие картины будет разворачиваться в Ростове начала 2000-х, где музыкант искал свой голос, сталкиваясь с недоверием и враждебно настроенными конкурентами. Автором сценария и режиссером выступает Стас Иванов (ГЕЛЯ, «ЮЗЗ»). Сейчас картина находится на стадии препродакшена, идет кастинг. Имя исполнителя роли молодого Басты пока держится в секрете, однако, по словам продюсера Тимура Вайнштейна – это будет молодая звезда российского кино.

Главным героем четвертой части экшн-франшизы БОЙ С ТЕНЬЮ (1-2-3 Production) станет ветеран СВО. По сюжету, Федор (Никита Кологривый), сын Вагита Валиева, пытается найти виновных в гибели его товарищей. Волею судьбы тренером главного героя оказывается Артем Колчин (Денис Никифоров). Режиссером картины выступит Артем Михалков. В актерском составе также задействованы Алена Долголенко, Филипп Янковский, Артем Быстров, Елена Панова, Дмитрий Шевченко и Михаил Горевой.

Кинокомпания «Марс Медиа» вновь представила на питчинге сказку РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. Съемки экранизации произведения А.С. Пушкина практически завершены – остался еще один зимний блок. Режиссером выступает Егор Чичканов. Главные роли Руслана и Людмилы в картине исполнили Рузиль Минекаев и Алена Долголенко. Также в актерском составе задействованы Евгений Стычкин (Черномор), Александр Робак (Князь Владимир), Елена Николаева (Наина), Артем Ткаченко (Финн) и Роман Евдокимов (Фарлаф).

Заключительным проектом первого блока стала военная драма ТОНКАЯ ЛИНИЯ («Марс Медиа») – история молодой девушки, которая отправляется в зону СВО на поиски своего мужа. Режиссером картины выступает Ольга Ланд (НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ), а главные роли исполнят Ксения Утехина, Кузьма Сапрыкин и Константин Белошапка. Съемки планируется провести на новых территориях России, сейчас ведутся переговоры с главой ДНР Денисом Пушилиным.

