Господдержка кинопроизводства будет слегка увеличена в 2026 году

Автор: Илья Кувшинов

20 ноября 2025

Ожидается рост субсидий по линиям Минкультуры, Фонда кино и ИРИ

20 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Согласно приложению к бюджету, субсидии министерства культуры на кинематографию в 2026 году слегка увеличатся и достигнут 4,312 млрд рублей (4,192 млрд в 2025-м). В 2027-2028 годах их размер составит по 4,192 млрд рублей.

Помимо этого, по 460 млн рублей в 2026–2028 годах вновь планируется выделить на поддержку производства национальных фильмов, направленных «на укрепление духовно-нравственных ценностей, распространяемых в кинотеатрах, на телевидении и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Бюджет Фонда кино также подрастет – с 10,2 млрд рублей в 2025 году до 10,4 млрд в 2026 году. Запланированный бюджет на 2027 и 2028 годы – по 10,2 млрд рублей.

Субсидия Институту развития интернета (АНО «ИРИ») в 2026 году составит 25,928 млрд рублей. В планах на 2027 и 2028 годы – 26,001 млрд и 25,996 млрд рублей соответственно. Напомним, что в 2025 году господдержка ИРИ составила 25,335 млрд.

Также в записке отмечается, что «Российский фонд культуры» получит субсидию на проведение Евразийской кинопремии – по 350 млн рублей ежегодно. Компания РОСКИНО, в свою очередь, удостоится субсидии в целях продвижения национальных фильмов за рубежом – по 150 млн рублей ежегодно.

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

