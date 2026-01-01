top banner
Авторские права на ранние версии Плуто и Бетти Буп перешли в США в общественное достояние

Автор: Илья Кувшинов

1 января 2026

Согласно закону, их можно использовать и перерабатывать без разрешения или оплаты правообладателям

1 января для Плуто и Бетти Буп наступила новая эпоха – именно с сегодняшнего дня эти персонажи стали общественным достоянием в США вместе с сокровищницей других культовых произведений. Согласно закону, их можно использовать и перерабатывать без разрешения или оплаты правообладателям. Важно отметить, что это должны быть оригинальные версии персонажей, датированные 1930 годом.

Так, например, ранняя версия Бетти Буп, дебютировавшая в мультфильме Dizzy Dishes, представляла собой антропоморфного пуделя. Внешний облик Плуто, в свою очередь, был близок к классическому варианту, однако его первоначальную версию звали Ровер.

Напомним, что в 2024 году в общественном достоянии оказались образы Микки и Минни Маус из короткометражных мультфильмов «Пароходик Вилли» и «Сумасшедший самолет». В 2026-м эта линейка пополнится еще дюжиной проектов с мышонком (Fiddlin' Around, The Barnyard Concert, The Cactus Kid и многие другие).

Также в этом году в общественное достояние перешли авторские права на фильмы УБИЙСТВО! Альфреда Хичкока, ЗОЛОТОЙ ВЕК Луиса Бунюэля, ВОРЫ И ОХОТНИКИ Виктора Хермана, СУП ДЛЯ ЧУДАКОВ Бенжамина Столоффа, роман «Когда я умирала» Уильяма Фолкнера, детекив «Мальтийский сокол» Дэшилла Хэммета, первые четыре произведения о сыщице Нэнси Дрю (начиная с книги «Нэнси Дрю и тайна старых часов»), «Паровозик, который смог» Ватти Пайпер и многое другое.

Фото: кадр из мультфильма The Chain Gang

