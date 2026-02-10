Официальная касса России: Горничная в убежище

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 144 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, на текущий момент во главе с голливудским блокбастером АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ. По сравнению с прошлой неделей цифры сократились на 28,6%. Общая выручка в теневом прокате с начала года насчитывает 1,222 млрд рублей.

Триллер ГОРНИЧНАЯ не сдает оборотов и с падением всего 17,9% заработал за минувший уикенд еще 137 млн рублей. Лента опережает график ДРАКУЛЫ (82,2 млн рублей) и ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА 3 (75,4 млн рублей после пяти недель). Общая сумма сборов фильма с Амандой Сайфред и Сидни Суини достигла 1,012 млрд рублей за 1,755 млн проданных билетов. В денежном выражении голливудский проект обошел ДРАКУЛУ (937 млн рублей), лишь немного уступив ему по числу зрителей (1,758 млн). Это второй миллиардер среди официальных зарубежных релизов с марта 2022 года.

Боевик УБЕЖИЩЕ со сборами 95,1 млн рублей стартовал с третьей строчки. Его сеансы посетило 167 тысяч человек. Новый фильм с Джейсоном Стэйтемом сработал чуть слабее, чем предыдущая работа актера МАСТЕР (112 млн рублей и 209 тысяч зрителей) и экшн БАЛЕРИНА (121 млн рублей и 228 тысяч зрителей), но заметно обошел цифры ОХОТЫ НА ВОРОВ 2 (58,3 млн рублей и 103 тысячи зрителей).

ЧЕБУРАШКА 2 с кассой 72,4 млн показал более мягкое падение, чем неделю назад: 31,5% против 46,2%. Общая выручка новогодней сказки достигла 5,939 млрд рублей. Сиквел уступает оригиналу по сборам на 2,5% (6,094 млрд после шести уикендов), а по числу зрителей – на 41,9% (11,609 млн против 19,982 млн у релиза 2023 года).

С восьмой на пятую строчку поднялось драмеди МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. Фильм заработал еще 36,6 млн рублей при небольшом снижении на 20,3%. Общая сумма сборов составила 274 млн рублей, превысив тоталы АНОРЫ (272 млн) и ФЕРРАРИ (253 млн). Однако по числу проданных билетов картина с Тимоти Шаламе уступает обоим конкурентам: 432 тысячи зрителей против 495 тысяч у проекта с Марком Эйдельштейном и 524 тысячи у драмы с Адамом Драйвером.

С блестящим результатом в 35,4 млн рублей стартовало продолжение «сарафанного» хита из Кыгрызстана РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ. За выходные фильм посмотрело 82,2 тысячи зрителей, а средняя посещаемость на сеанс составила 37 человек – это лучший показатель в топ-10. Основную кассу проекта сделали регионы с активным мусульманским населением: Дагестан, Татарстан, Кабардино-Балкария, ХМАО, Башкортостан. Первый фильм в 2024 году стартовал с отметки 4,2 млн рублей, но, благодаря зрительскому вниманию, увеличил сборы до 84,4 млн рублей при 265 тысячах зрителей.

Седьмое место занял приключенческий фильм ЛЕВША с выручкой 33,2 млн рублей. В кассе картины – суммарно 264 млн рублей. Проект отстает от похожего по жанру ВОЛЧКА на 26,1% по сборам и на 28% по числу зрителей (375 млн рублей и 825 тысяч человек после трех уикендов).

Хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ освоил на третьей неделе 28,6 млн рублей, потеряв 57,3% выручки. Общая сумма сборов достигла 343 млн, а число зрителей – 682 тысячи. Фильм обошел показатели другого недавнего релиза дистрибьютора «Вольга» ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (325 млн рублей и 649 тысяч зрителей), но уступает СОБИРАТЕЛЮ ДУШ (393 млн рублей и 975 тысяч зрителей).

Комедия РАВИОЛИ ОЛИ стартовала ниже ожиданий, заняв девятое место чарта с кассой 28,3 млн рублей за 58 тысяч проданных билетов. Фильм с Ольгой Бузовой в главной роли обошел недавний релиз ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (19,6 млн рублей и 44 тысячи зрителей) с Ириной Пеговой и СЕМЬЯНИН (17,6 млн рублей и 37 тысяч зрителей) с Юлией Снигирь, однако заметно уступил своему ключевому референсу ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (71,9 млн рублей и 179 тысяч зрителей) с участием той же звезды шоу-бизнеса. Средняя посещаемость составила 7 человек на один сеанс – самый низкий показатель в первой десятке.

Триллер ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ с выручкой 25,4 млн рублей замкнул первую десятку. На второй неделе релиз потерял 65% от первоначальных сборов, показав самое тяжелое падение в топ-10. Это заметно больше, чем на том же отрезке демонстрировали КРУШЕНИЕ (-47,1%) и ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (-55%) с тем же Джерардом Батлером. Однако сиквел уже превзошел сборы первого фильма: 119 млн против 78,8 млн рублей у оригинала после двух уикендов. Но уступил ему по числу зрителей на 17,4% – 223 тысячи против 270 тысяч у релиза 2020 года.

Также в прокат вышли драма с фестиваля «Маяк» ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (13-е место, 17,5 млн рублей и 30,5 тысяч зрителей после первого уикенда и 21,4 млн рублей и 35,7 тысяч зрителей с учетом серии предварительных спецпоказов), мультфильм РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (15-е место, 11,9 млн рублей и 29,9 тысяч зрителей), хоррор СВИСТ (17-е место, 10,6 млн рублей и 22,2 тысячи зрителей), фильм ужасов КИТ-УБИЙЦА (18-е место, 8,9 млн рублей и 18,4 тысячи зрителей) и якутская комедия ПРАЗДНИК СЕНОКОСА (19-е место, 8,6 млн рублей и 19,1 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 766 млн рублей, с учетом стран СНГ – 809 млн. Это на 15% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 50,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате работал исторический экшн ЗЛОЙ ГОРОД.

10.02.2026 Автор: Вероника Скурихина