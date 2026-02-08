Обзор изменений графика релизов на неделе 2-8 февраля 2026 года

«Робоняня» с Евой Смирновой, мультфильм «Папа, купи песика» и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» добавила в прокатный график два совместных проекта кинокомпаний «Киноцех» и Welcome Media – семейную комедию РОБОНЯНЯ (18 июня) и мультфильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (2 июля).

«НМГ Кинопрокат» заявила на 9 апреля отечественный мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ.

«Вольга» анонсировала дату выхода анимационной ленты КРАЙ ЧУДЕС. Проект от режиссера ФИННИКА и «Смешариков» Дениса Чернова появится в прокате с 1 октября.

«Парадиз» поменял местами два своих проекта – спортивную драму ГИГАНТ и драму ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ – теперь они выйдут 26 февраля и 12 марта соответственно. Остросюжетная драма ПАСТБИЩА БОГОВ из программы фестиваля «Зимний» сдвинулась с 19 на 26 марта.

«Наше кино» поставило на 2 апреля хоррор ХИЩНИК. СПУСК В ПРЕИСПОДНЮЮ. Одну из ролей в картине исполнила звезда ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ Джон Рис-Дэвис.

«Пионер» перенес релиз испанской комедии КТО ЕСТЬ КТО? с 19 февраля на 18 июня.

World Pictures заявил на 26 февраля приключенческую ленту МОЙ ДЕД. В актерском составе проекта задействованы Владимир Гостюхин, Ирина Пегова, Артем Ткаченко и Всеволод Клименок.

«Ракета Релизинг» временно убрала из прокатной сетки перевыпуск триллера СОБЛАЗН. Картина с Антонио Бандерасом и Анжелиной Джоли должна была появиться на экранах с 12 марта.

Три новинки анонсировал «Кинотайм» – БЛОКАДНЫЙ ЗООПАРК (26 февраля), МАНДАРИНИЯ – СТРАНА ЧУДЕС (26 марта) и ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ И ЗАКЛИНАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ (2 апреля).

Ray of Sun Pictures поставила на 26 марта казахстанский хоррор ДАСТУР: ПРОКЛЯТИЕ.

Фото: кадр из фильма РОБОНЯНЯ