ВГТРК, «Звезда» и «Матч ТВ» попали в «белый список» интернет-ресурсов
Автор: БК
4 февраля 2026
Ожидается, что перечень будет обновляться на регулярной основе
Минцифры расширило перечень цифровых платформ, которые останутся доступными в период ограничений мобильного интернета.
В частности, в так называемый «белый список» попали медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ».
Напомним, что ранее в него были включены онлайн-кинотеатр «Иви», видеосервис Rutube, а также Первый канал, НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ-3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний» и «Муз ТВ».
В прошлом году глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что перечень подобных ресурсов будет обновляться на регулярной основе.
Фото: Freepik
Самое читаемое
В Москве состоялась премьера фильма «Равиоли Оли» с Ольгой БузовойПодробнее
«Жаркое соперничество» попало в тройку самых популярных проектов у пиратов в январеПодробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»Подробнее
Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов за 2025 годПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 января - 1 февраляПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 января – 1 февраля 2026 годаПодробнее
Кабмин обновил состав совета по кинематографии при правительствеПодробнее
Предпродажи уикенда: «Гренландия 2: Миграция» превосходит «Охоту на воров 2» и «Крушение»Подробнее
КИОН рассказал о новинках февраляПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках февраляПодробнее
Касса четверга: «Горничная» обошла сиквел «Гренландии»Подробнее
Между летом и зимой: итоги российского онлайн-проката в декабре и за весь 2025 годПодробнее
«Отель «Гранд Будапешт», «Начало», «Суперсемейку» и «Нечто» внесли в Национальный реестр фильмов СШАПодробнее
Предварительная касса четверга: «Горничная» вырвалась в лидеры на четвертой неделе прокатаПодробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках февраляПодробнее
Союз кинематографистов исключил из своего состава Александра Роднянского* и Ингеборгу ДапкунайтеПодробнее
Алексей Сатолин назначен управляющим партнером кинокомпании «Лунапарк»Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»Подробнее
Боб Айгер может покинуть Disney раньше назначенного срокаПодробнее
Кинорынок AFM объявил даты проведения в 2026 годуПодробнее