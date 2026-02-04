top banner
ВГТРК, «Звезда» и «Матч ТВ» попали в «белый список» интернет-ресурсов

Автор: БК

4 февраля 2026

Ожидается, что перечень будет обновляться на регулярной основе

Минцифры расширило перечень цифровых платформ, которые останутся доступными в период ограничений мобильного интернета.

В частности, в так называемый «белый список» попали медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ».

Напомним, что ранее в него были включены онлайн-кинотеатр «Иви», видеосервис Rutube, а также Первый канал, НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ-3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний» и «Муз ТВ».

В прошлом году глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что перечень подобных ресурсов будет обновляться на регулярной основе.

Фото: Freepik

