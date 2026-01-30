top banner

Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов за 2025 год

Автор: БК

30 января 2026

Лучшим игровым фильмом стал «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева

В Москве завершилась церемония вручения премии «Золотой Орел» за 2025 год.

Лучшим игровым фильмом по версии Академии кинематографических искусств и наук России был признан АВГУСТ Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Лучшим телевизионным сериалом академики назвали «Атом» Нурбека Эгена, а лучшим сериалом онлайн-платформ – «Плевако» Анны Матисон.

Специальный приз за вклад в российский кинематограф был вручен Александру Адабашьяну.

Полный список лауреатов
• Лучший игровой фильм – АВГУСТ, реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев
• Лучший телевизионный сериал – «Атом», реж. Нурбек Эген
• Лучший сериал онлайн-платформ – «Плевако», реж. Анна Матисон 
• Лучший неигровой фильм – ПУТЬ, реж. Светлана Музыченко
• Лучший короткометражный фильм – «Немой», реж. Арсен Аристакесян
• Лучший анимационный фильм – «Булгаковъ», реж. Станислав Соколов
• Лучшая режиссерская работа – Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Лучший сценарий – Василий Зоркий, Андрей Курганов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Лучшая женская роль в кино – Елена Лядова (ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ)
• Лучшая женская роль на телевидении – Екатерина Климова («Атом»)
• Лучшая актриса онлайн-сериала – Ольга Лерман («Плевако»)
• Лучшая женская роль второго плана – Аня Чиповская (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Лучшая мужская роль в кино – Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков (АВГУСТ)
• Лучшая мужская роль на телевидении – Алексей Гуськов («Атом»)
• Лучший актер онлайн-сериала – Сергей Безруков («Плевако»)
• Лучшая мужская роль второго плана – Сергей Гилев (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Лучшая операторская работа – Максим Шинкоренко (АВГУСТ
• Лучшая работа художника-постановщика – Алексей Падерин, Сергей Зайков (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Лучший художник по костюмам – Татьяна Патрахальцева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Лучшая музыка к фильму – Дмитрий Емельянов (АВГУСТ)
• Лучший монтаж фильма – Илья Лебедев (АВГУСТ)
• Лучшая работа звукорежиссера – Алексей Самоделко (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Лучшие визуальные эффекты – Online VFX Studio (АВГУСТ
• Специальный приз за вклад в российский кинематограф – Александр Адабашьян

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

