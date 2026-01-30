Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов за 2025 год

Лучшим игровым фильмом стал «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева

В Москве завершилась церемония вручения премии «Золотой Орел» за 2025 год.

Лучшим игровым фильмом по версии Академии кинематографических искусств и наук России был признан АВГУСТ Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Лучшим телевизионным сериалом академики назвали «Атом» Нурбека Эгена, а лучшим сериалом онлайн-платформ – «Плевако» Анны Матисон.

Специальный приз за вклад в российский кинематограф был вручен Александру Адабашьяну.

Полный список лауреатов

• Лучший игровой фильм – АВГУСТ, реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев

• Лучший телевизионный сериал – «Атом», реж. Нурбек Эген

• Лучший сериал онлайн-платформ – «Плевако», реж. Анна Матисон

• Лучший неигровой фильм – ПУТЬ, реж. Светлана Музыченко

• Лучший короткометражный фильм – «Немой», реж. Арсен Аристакесян

• Лучший анимационный фильм – «Булгаковъ», реж. Станислав Соколов

• Лучшая режиссерская работа – Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Лучший сценарий – Василий Зоркий, Андрей Курганов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Лучшая женская роль в кино – Елена Лядова (ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ)

• Лучшая женская роль на телевидении – Екатерина Климова («Атом»)

• Лучшая актриса онлайн-сериала – Ольга Лерман («Плевако»)

• Лучшая женская роль второго плана – Аня Чиповская (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Лучшая мужская роль в кино – Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков (АВГУСТ)

• Лучшая мужская роль на телевидении – Алексей Гуськов («Атом»)

• Лучший актер онлайн-сериала – Сергей Безруков («Плевако»)

• Лучшая мужская роль второго плана – Сергей Гилев (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Лучшая операторская работа – Максим Шинкоренко (АВГУСТ)

• Лучшая работа художника-постановщика – Алексей Падерин, Сергей Зайков (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Лучший художник по костюмам – Татьяна Патрахальцева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Лучшая музыка к фильму – Дмитрий Емельянов (АВГУСТ)

• Лучший монтаж фильма – Илья Лебедев (АВГУСТ)

• Лучшая работа звукорежиссера – Алексей Самоделко (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Лучшие визуальные эффекты – Online VFX Studio (АВГУСТ)

• Специальный приз за вклад в российский кинематограф – Александр Адабашьян

Фото: кадр из фильма АВГУСТ