Комедия «Скуф» не выйдет в российский прокат
Автор: Илья Кувшинов
16 марта 2026
В Минкультуры заявили, что не получали заявлений на выдачу прокатного удостоверения
Российская комедия Алексея Степанова СКУФ покинула прокатный график. Об этом сообщает ТАСС.
Главные роли в картине о попытке отца восстановить отношения с дочерью исполнили стример с многомиллионной аудиторией Александр Зубарев, для которого проект стал актерским дебютом, и блогер Валя Карнавал.
Минкультуры России, в свою очередь, заявила, что не получала заявлений о выдаче прокатного удостоверения на фильм.
Релиз СКУФА был намечен на 16 апреля.
Фото: кадр из фильма СКУФ
Самое читаемое
Режиссер «Сто лет тому вперед» снимет приключенческий экшн «Сердце монстра»Подробнее
В Москве пройдет международный форум AI-кинематографистов «Генератор»Подробнее
Касса России: «Царевна-лягушка 2» возглавила прокатПодробнее
Доля зарубежного кино на российском ТВ опустилась до минимума за 5 летПодробнее
ФАС подтвердила запрет рекламы на всех ограниченных Роскомнадзором платформахПодробнее
Касса четверга: пиратские релизы не сбавляют оборотовПодробнее
В Госдуме предложили запретить прокат фильмов с оскорбительными стереотипами о РоссииПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12-15 мартаПодробнее
Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» вышла из состава АВКПодробнее
Стал известен состав жюри конкурса ИИ-анимации к юбилею «Союзмультфильма»Подробнее
Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантовПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 марта 2026 годаПодробнее
Кристофер Маккуори снимет нового «Конана» с Арнольдом ШварценеггеромПодробнее
Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетяхПодробнее
Национальная анимационная премия «Икар» объявила номинантовПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 мартаПодробнее
Объявлен народный кастинг в костюмированную мелодраму «История его служанки»Подробнее
Предварительная касса четверга: «Наследник» вырвался в лидерыПодробнее
Стивен Спилберг возглавил список знаменитостей-миллиардеров Forbes за 2025 годПодробнее
Официальная касса России: новая царевнаПодробнее