Комедия «Скуф» не выйдет в российский прокат

В Минкультуры заявили, что не получали заявлений на выдачу прокатного удостоверения

Российская комедия Алексея Степанова СКУФ покинула прокатный график. Об этом сообщает ТАСС.

Главные роли в картине о попытке отца восстановить отношения с дочерью исполнили стример с многомиллионной аудиторией Александр Зубарев, для которого проект стал актерским дебютом, и блогер Валя Карнавал.

Минкультуры России, в свою очередь, заявила, что не получала заявлений о выдаче прокатного удостоверения на фильм.

Релиз СКУФА был намечен на 16 апреля.

