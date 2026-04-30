Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках мая

Премьеры от НТВ, аниме и новинки библиотеки

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в мае – комедийный детектив «Псы и волки». Проект от телеканала НТВ расскажет о бандите и опере, которые становятся соучастником «чужого» преступления и вынуждены доказывать свою невиновность.

Кроме того, зрителей стриминга ждут драмеди РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2: ПИСЬМО МАТЕРИ, аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ, драма КОСМОС ЗАСЫПАЕТ и многое другое.

С 1 мая:

ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ (аниме, реж. Тацуя Ёсихара)

Сходив на свидание с Макимой, Дэндзи решает, что отныне его сердце будет принадлежать только ей. Но парень попадает под дождь и прячется в телефонной будке, где укрывается и милая девушка Резе. Она улыбается и приглашает Дэндзи в кафе, где сама работает, а тот, не в силах сопротивляться, начинает заходить туда каждый день и все больше влюбляется в новую знакомую.

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (семейный, реж. Александр Амиров)

Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в путешествие в волшебное Тмутараканское царство. Их ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию.

«Псы и волки» (комедийный детектив, реж. Алан Дзоциев)

Алексей Шаповалов по кличке Магабан – один из наиболее дерзких и харизматичных бандитов эпохи 90-х, но слишком человечный для преступного мира. Оставшись не у дел и без гроша в кармане, Шаповалов устраивается простым банщиком. Охранный пост в этой бане занимает Игорь Рубцов по прозвищу Брюс, в прошлом один из самых известных, крутых и скандальных оперов, державший в страхе весь город, но не принявший новых правил системы.

С 4 мая:

ГРАНИЦА (триллер, реж. Дмитрий Давыдов)

Отец и дочь обустраивают дом, находящийся вдали от цивилизации. Когда в лесу раздаются выстрелы, отец с удивлением обнаруживает, что дочь принесла весьма неожиданную добычу. С этого момента он понимает, что беды не избежать.

КОСМОС ЗАСЫПАЕТ (драма, реж. Антон Мамыкин)

Паша учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя в престижном университете и мечтает о космосе. Преподаватели считают его большим талантом и прочат успех. Внезапно Паша получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной и далекий поселок Шойна, где дома тонут в песках.

«Кукушонок» (комедийный детектив, реж. Олег Штром)

Флегматичному и невозмутимому оперативнику Петру Кувалдину навязывают в стажеры недисциплинированного и безрассудного Клима Кукушкина. Оперативник озадачен таким назначением, но вскоре он узнает истинную причину – оказывается, что стажер является сыном бизнесмена и мецената, который частично спонсирует полицию города. Под угрозой увольнения Петр принимает парня под свое крыло. Кукушкин оказался весьма далек от оперативной работы, а все его познания почерпнуты из фильмов и книг. Потакая сыну в его желании стать «крутым копом», его отец Ефим Кукушкин придумал план, который навсегда отобьет у парня охоту работать в полиции – повседневность и рутина, царящая в работе оперативника, должна разочаровать Клима и заставить вернуться в семейный бизнес. Но гибкий ум Кукушкина начинает цепляться за различные нестыковки в наспех состряпанных делах.

С 6 мая:

РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2: ПИСЬМО МАТЕРИ (драма, реж. Руслан Акун)

Старые знакомые – Адиль, парень с доброй душой и интеллектом ребенка, и его девятилетний друг Самир, смышленый и смелый мальчишка – отправляются в полное испытаний путешествие из Кыргызстана через всю Россию в Москву, чтобы исполнить мечту мальчика.

С 7 мая:

КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (приключенческий, реж. Сангаджиев)

2000 год. 13-летний Игорь живет вместе со своей мамой, отчимом и вернувшейся из космоса собакой Лидой, которую мальчику подарил его отец-космонавт. В ту ночь, когда Игорь сбегает из дома, с помощью собаки он встречает 40-летнего самого себя из будущего. Взрослый Игорь сообщает, что через три дня его отец взорвется в ракете на старте, и это пустит под откос всю его жизнь. Игорь, повзрослевший Игорь и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее мальчика.

«Герой, упавший в обморок, и принцессы-убийцы» (аниме, реж. Нориаки Акитая)

Тото – талантливый, но патологически застенчивый герой, неспособный даже вступить в отряд, застряв в родном городе. Все меняется, когда три роковые красавицы – Сиэль, Анемона и Гор – неожиданно приглашают его в свою группу. Обрадованный перспективой приключений, Тото и не подозревает: его новые спутницы тайно жаждут его смерти! Так начинается опасный «гарем», где социально неадаптированный герой, падающий в обморок от женского внимания, становится мишенью для трех смертоносных женщин, у каждой из которых свои причины для убийства.

«Дети перемен», 2-й сезон (криминальная драма, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова)

Флора становится лидером преступной группировки, уверенно заменяя на этом месте своего старшего сына – Петра. Жизнь неунывающей оптимистки, какой Флора была когда-то, кардинально меняется: рядом с ней остается только Руслан и все еще не восстановивший здоровье после нападения Лаша. Вместо старой квартиры теперь дорогой особняк, а вместо троллейбуса – престижная иномарка. Пока Петя планирует, как отомстить матери, в родной город возвращается Юра, средний сын. Он пытается наладить отношения между братьями, объединив семью. Но сплотить детей и Флору, кажется, уже невозможно.

С 10 мая:

«Самогон», 3-й сезон (военная драма, реж. Павел Мальков)

В декабре 1943 года Красная Армия ведет тяжелые бои за освобождение северной и восточной Белоруссии. В это время легендарный снайпер Самогон и его друг Рябчиков оказываются в партизанском отряде. Их опыт и навыки теперь служат для срыва планов противника в тылу врага. Однако старые счеты не дают покоя немецкому подполковнику Ляйделю: он не может забыть провал на снайперском шабаше и открывает на героев настоящую охоту. Параллельно в роте под командованием Провоторова продолжают службу бойцы. У Самогона появляется новая напарница – Маша Юнаева. Чтобы девушка осталась в подразделении после снайперского слета, командование даже решается на необычный шаг, устраивая для них свадьбу.

С 14 мая:

МСТИТЕЛЬ (экшн, реж. Адриан Грюнберг)

Спецагент Никки пробуждается на заброшенном заводе. Ее дочь похищена, под ребром торчит нож, а выход преграждают лучшие головорезы огромного криминального синдиката. Ее путь мести начинается здесь, и она не остановится, пока девочка не будет спасена.

С 15 мая:

«Герой по соседству (триллер, реж. Квак Чон-хван)

Бывший секретный агент, прослывший человеком-машиной, решает отойти от дел и покупает бар. Завсегдатаи бара становятся для него добрыми приятелями. Но ближе всех становится парень, который трудится на подработке. Парнишка мечтает стать полицейским. Но наш герой решает натренировать его на секретного агента, чтобы вместе противостоять преступности.

«Larva: Личинки» (анимационный, реж. Мэн Джу-гон)

Два закадычных друга-личинки, живущие под решеткой канализационного люка, наслаждаются жизнью по полной программе. Приятели устраивают себе вечеринки со знакомыми насекомыми, спасаются бегством от подводных чудищ и никогда не унывают.

«ЧиЧи ПингПинг» (анимационный)

Друзья ЧиЧи и ПингПинг путешествуют за пределами воображения, участвуют в увлекательном чемпионате по приключениям и исследованиям, раскрывают удивительные секреты и укрепляют доверие и дружбу.

Также в мае:

ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (семейный, реж. Виктор Лакисов)

Кузя продолжает жить с Наташей и ее семьей. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Все кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.

«Информатор» (экшн, реж. Денис Карро)

Оперативник Игорь Скобелев собирается уйти из внутренних органов и заниматься своим баром «Скоба», но из-за происков врагов вынужден перейти на работу в отдел по борьбе с оргпреступностью. Под угрозами Скобелев вынужден стать «кротом» и раскрыть убийство одного из сотрудников этого отдела: он надеется, что сыграет в игру и выиграет партию, но оказывается в ситуации 20-летней давности, приведшей к гибели его отца.

