Объявлен народный кастинг в костюмированную мелодраму «История его служанки»

Онлайн-кинотеатр «Иви» и компания Russian Code запустили в работу сериал «История его служанки», который погрузит зрителя в антураж Москвы начала XIX века.

В рамках подготовки к съемкам многосерийной саги «Иви» объявил народный кастинг на небольшую роль в одном из эпизодов будущего проекта.

Прием заявок продлится до 6 апреля. К участию приглашаются девушки и молодые люди в возрасте от 18 лет. Работы участников оценит экспертное жюри, в состав которого войдут продюсеры Russian Code и представители съемочной команды проекта. Более подробная информация о деталях проведения конкурса доступна по ссылке.

По сюжету «Истории его служанки», молодой и завидный холостяк граф Шереметьев должен жениться в течение года, иначе он потеряет наследство. В это время семья Авериных балансирует на грани разорения из-за карточных долгов главы семьи. Их дочь Анна, упрямая и остроумная дворянка, решает лично встретиться с графом, надеясь, что он простит долг. Шереметьев предлагает девушке сделку – год службы Анны в его усадьбе.

Фото: пресс-служба «Иви»