Гильдия сценаристов США назвала победителей своей премии за 2025 год

Главные награды достались «Битве за битвой» и «Грешникам»

Стали известны обладатели 78-й премии WGA Awards, которую ежегодно вручает Гильдия сценаристов США.

Приз профсоюза за лучший оригинальный сценарий достался хоррору ГРЕШНИКИ за авторством Райана Куглера, а награда за лучший адаптированный сценарий – криминальному драмеди БИТВА ЗА БИТВОЙ, которое написал Пол Томас Андерсон, вдохновившись романом Томаса Пинчона «Винляндия».

Напомним, что премия лишь косвенно является частью наградного сезона: в отличие от других гильдий, наград WGA могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза.

Список некоторых победителей

• Лучший оригинальный сценарий – ГРЕШНИКИ

• Лучший адаптированный сценарий – БИТВА ЗА БИТВОЙ

• Лучший сценарий драматического сериала – «Питт»

• Лучший сценарий комедийного сериала – «Киностудия»

• Лучший сценарий мини-сериала – «Умираю, как хочу секса»

Полный список победителей доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ