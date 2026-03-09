Гильдия сценаристов США назвала победителей своей премии за 2025 год
Главные награды достались «Битве за битвой» и «Грешникам»
Стали известны обладатели 78-й премии WGA Awards, которую ежегодно вручает Гильдия сценаристов США.
Приз профсоюза за лучший оригинальный сценарий достался хоррору ГРЕШНИКИ за авторством Райана Куглера, а награда за лучший адаптированный сценарий – криминальному драмеди БИТВА ЗА БИТВОЙ, которое написал Пол Томас Андерсон, вдохновившись романом Томаса Пинчона «Винляндия».
Напомним, что премия лишь косвенно является частью наградного сезона: в отличие от других гильдий, наград WGA могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза.
Список некоторых победителей
• Лучший оригинальный сценарий – ГРЕШНИКИ
• Лучший адаптированный сценарий – БИТВА ЗА БИТВОЙ
• Лучший сценарий драматического сериала – «Питт»
• Лучший сценарий комедийного сериала – «Киностудия»
• Лучший сценарий мини-сериала – «Умираю, как хочу секса»
Полный список победителей доступен по ссылке.
Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ