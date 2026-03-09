top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Гильдия сценаристов США назвала победителей своей премии за 2025 год

Гильдия сценаристов США назвала победителей своей премии за 2025 год

Автор: Илья Кувшинов

9 марта 2026

Главные награды достались «Битве за битвой» и «Грешникам»

Стали известны обладатели 78-й премии WGA Awards, которую ежегодно вручает Гильдия сценаристов США. 

Приз профсоюза за лучший оригинальный сценарий достался хоррору ГРЕШНИКИ за авторством Райана Куглера, а награда за лучший адаптированный сценарий – криминальному драмеди БИТВА ЗА БИТВОЙ, которое написал Пол Томас Андерсон, вдохновившись романом Томаса Пинчона «Винляндия».

Напомним, что премия лишь косвенно является частью наградного сезона: в отличие от других гильдий, наград WGA могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза.

Список некоторых победителей
• Лучший оригинальный сценарий – ГРЕШНИКИ
• Лучший адаптированный сценарий – БИТВА ЗА БИТВОЙ
• Лучший сценарий драматического сериала – «Питт»
• Лучший сценарий комедийного сериала – «Киностудия»
• Лучший сценарий мини-сериала – «Умираю, как хочу секса»

Полный список победителей доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Нюрнберг»
Подробнее
Okko рассказал о новинках марта
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках марта
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» выигрывает третью неделю подряд
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы снова возглавили прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 марта
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках марта
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Царевна-лягушка 2» опередила «Новую тещу»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 марта
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу
Подробнее
Мировая премьера «Минотавра» Андрея Звягинцева может состояться на Каннском кинофестивале
Подробнее
Страх и ненависть в Берлине
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Новая теща» и «Царевна-лягушка 2» возглавили прокат
Подробнее
«Яндекс» и VK станут посредниками для передачи данных об активности пользователей стримингов
Подробнее
«ON Медиа» подвел итоги за четвертый квартал и весь 2025 год
Подробнее
Стала известна дата проведения и жюри Премии Художественного театра
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Николай Буц станет новым гендиректором «Кинопоиска»
Подробнее
Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри
Подробнее

Новости по теме

Гильдия сценаристов США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Гильдия сценаристов США назвала победителей своей премии
Подробнее
Гильдия сценаристов США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Гильдия сценаристов США перенесла объявление номинантов на свою премию из-за пожаров
Подробнее
В США раздали награды Гильдии сценаристов
Подробнее