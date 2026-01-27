top banner

Гильдия сценаристов США объявила номинантов на свою премию

Автор: Илья Кувшинов

27 января 2026

Лауреаты будут названы 8 марта

Стали известны претенденты на WGA Awards, которую ежегодно вручает Гильдия сценаристов США. 

Напомним, что премия лишь косвенно является частью наградного сезона: в отличие от других гильдий, наград WGA могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза.

Список некоторых номинантов

Лучший оригинальный сценарий
• ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН – ДВОЙНАЯ ИГРА
• Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА
• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
• ГРЕШНИКИ
• ОРУДИЯ

Лучший адаптированный сценарий
• БУГОНИЯ
• ФРАНКЕНШТЕЙН
• ГАМНЕТ
• БИТВА ЗА БИТВОЙ
• СНЫ ПОЕЗДОВ

Лучший сценарий драматического сериала
• «Андор»
• «Питт»
• «Одна из многих»
• «Разделение»
• «Белый лотос»

Лучший сценарий комедийного сериала
• «Начальная школа «Эбботт»
• «Кафедра»
• «Репетиция»
• «Хитрости»
• «Киностудия»

Лучший сценарий мини-сериала
• «Зверь во мне»
• «Черный кролик»
• «Сраженный молнией»
• «Умираю, как хочу секса»
• «Сирены»

Полный список номинантов доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма ОРУДИЯ

