Гильдия сценаристов США объявила номинантов на свою премию

Стали известны претенденты на WGA Awards, которую ежегодно вручает Гильдия сценаристов США.

Напомним, что премия лишь косвенно является частью наградного сезона: в отличие от других гильдий, наград WGA могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза.

Лауреаты будут названы 8 марта.

Список некоторых номинантов

Лучший оригинальный сценарий

• ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН – ДВОЙНАЯ ИГРА

• Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА

• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

• ГРЕШНИКИ

• ОРУДИЯ

Лучший адаптированный сценарий

• БУГОНИЯ

• ФРАНКЕНШТЕЙН

• ГАМНЕТ

• БИТВА ЗА БИТВОЙ

• СНЫ ПОЕЗДОВ

Лучший сценарий драматического сериала

• «Андор»

• «Питт»

• «Одна из многих»

• «Разделение»

• «Белый лотос»

Лучший сценарий комедийного сериала

• «Начальная школа «Эбботт»

• «Кафедра»

• «Репетиция»

• «Хитрости»

• «Киностудия»

Лучший сценарий мини-сериала

• «Зверь во мне»

• «Черный кролик»

• «Сраженный молнией»

• «Умираю, как хочу секса»

• «Сирены»

