Гильдия сценаристов США объявила номинантов на свою премию
Лауреаты будут названы 8 марта
Стали известны претенденты на WGA Awards, которую ежегодно вручает Гильдия сценаристов США.
Напомним, что премия лишь косвенно является частью наградного сезона: в отличие от других гильдий, наград WGA могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза.
Лауреаты будут названы 8 марта.
Список некоторых номинантов
Лучший оригинальный сценарий
• ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН – ДВОЙНАЯ ИГРА
• Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА
• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
• ГРЕШНИКИ
• ОРУДИЯ
Лучший адаптированный сценарий
• БУГОНИЯ
• ФРАНКЕНШТЕЙН
• ГАМНЕТ
• БИТВА ЗА БИТВОЙ
• СНЫ ПОЕЗДОВ
Лучший сценарий драматического сериала
• «Андор»
• «Питт»
• «Одна из многих»
• «Разделение»
• «Белый лотос»
Лучший сценарий комедийного сериала
• «Начальная школа «Эбботт»
• «Кафедра»
• «Репетиция»
• «Хитрости»
• «Киностудия»
Лучший сценарий мини-сериала
• «Зверь во мне»
• «Черный кролик»
• «Сраженный молнией»
• «Умираю, как хочу секса»
• «Сирены»
Полный список номинантов доступен по ссылке.
Фото: кадр из фильма ОРУДИЯ