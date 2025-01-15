Гильдия сценаристов США объявила номинантов на свою премию
Церемония вручения запланирована на 15 февраля
Стали известны претенденты на WGA Awards, которую ежегодно вручает Гильдия сценаристов США.
Стоит отметить, что премия лишь косвенно является частью наградного сезона: в отличие от других гильдий, наград WGA могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза.
Напомним, что объявление номинантов было сдвинуто дважды из-за масштабных пожаров в Калифорнии. Церемония вручения премии запланирована на 15 февраля.
Список некоторых претендентов
Лучший оригинальный сценарий
• АНОРА
• НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ
• ПРЕТЕНДЕНТЫ
• ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ
• МОЯ СТАРАЯ ЗАДНИЦА
Лучший адаптированный сценарий
• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ
• Я НЕ КИЛЛЕР
• ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
• МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»
• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА
Лучший сценарий драматического сериала
• «Пацаны»
• «Дипломатка»
• «Фоллаут»
• «Мистер и миссис Смит»
• «Сегун»
Лучший сценарий комедийного сериала
• «Начальная школа «Эбботт»
• «Медведь»
• «Умерь свой энтузиазм»
• «Хитрости»
• «Чем мы заняты в тени»
Лучший сценарий мини-сериала
• «Пингвин»
• «Презумпция невиновности»
• «Рипли»
• «Ничего не говори»
• «Настоящий детектив: Ночная страна»
Полный список номинантов доступен по ссылке.