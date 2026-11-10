Смена руководства в DC Studios: почему Skydance избавилась от Джеймса Ганна и Питера Сафрана?

Голливудские аналитики разбираются в самом громком увольнении недели

Конфликт с новым руководством Warner Bros., разногласия по поводу распределения полномочий и неоднозначные результаты в прокате: The Hollywood Reporter подготовил подробный материал, в котором раскрыл обстоятельства ухода Джеймса Ганна и Питера Сафрана из DC Studios и назначения на руководящую должность Джереми Лэтчема.

Ганн и Сафран до последнего рассчитывали сохранить свои позиции в объединенной медиакомпании. После ухода руководителей Warner Bros. Pictures Майкла Де Луки и Памелы Эбди, лишившихся должностей в результате сделки, у дуэта были основания полагать, что предстоящие перемены их не затронут. Дополнительным аргументом в пользу стабильности положения стала судьба КЛЭЙФЕЙСА: хоррор о персонаже DC с производственным бюджетом $44 млн преодолел отметку в $100 млн мировых сборов. Более того, обсуждалась возможность расширить линейку малобюджетных жанровых проектов. Сам Ганн уже завершил съемки продолжения СУПЕРМЕНА и приступил к работе над сценарием третьей части. Его план заключался в том, чтобы превратить историю персонажа в трилогию с выходом нового фильма примерно раз в два года, а впоследствии, возможно, объединить героев в картине о Лиге Справедливости.

Однако 6 ноября в офисах DC Studios на территории Warner Bros. в Бербанке состоялась встреча, определившая дальнейшую судьбу руководителей. По сведениям THR, сопредседатели Skydance Дэвид Эллисон и Инон Крейц сообщили Ганну и Сафрану, что прежние договоренности об их участии в работе новой медиакомпании больше не действуют. По данным одного из источников издания, кадровая перестановка готовилась еще с начала осени, а одним из ее катализаторов стало обращение к Лэтчему со стороны Джоша Гринштейна, сопредседателя киноподразделения Skydance.

Одним из главных источников разногласий стали управленческие полномочия. После назначения в 2022 году Ганн и Сафран получили широкую самостоятельность и подчинялись напрямую главе Warner Bros. Discovery Дэвиду Заславу. Более того, их контракты предусматривали сохранение аналогичной структуры подчинения и после смены руководства – в данном случае Дэвиду Эллисону.

Новая команда Skydance придерживалась другого подхода. Дана Голдберг и Джош Гринштейн, возглавляющие киноподразделение компании, намеревались сосредоточить под своим руководством все полнометражное кинопроизводство. Однако Ганн и Сафран не собирались отказываться от прежней самостоятельности и становиться частью дополнительной управленческой цепочки. По словам источников THR, дуэт сохранял последнее слово при принятии решений не только по фильмам, но и по телевизионным проектам и анимации. Ситуацию осложняло и отсутствие достаточной коммуникации между подразделениями. По сведениям издания, руководители DC неохотно или с задержкой делились с коллегами из Skydance производственными планами, подробностями будущей линейки и материалами находившихся в работе проектов. В итоге попытка выстроить более централизованную систему управления привела к конфликту с командой, привыкшей самостоятельно определять практически все аспекты развития принадлежащей Warner Bros. супергеройской франшизы. При этом, как отмечает издание, Эллисон изначально не стремился к прямому подчинению ему DC Studios и не хотел заниматься корпоративными спорами между руководителями отдельных подразделений.

Еще одним фактором стали коммерческие результаты. По оценке новой команды, выпущенные фильмы в целом не оправдали ожиданий от одной из главных супергеройских франшиз Голливуда. СУПЕРМЕН заработал $618 млн в мировом прокате и принес прибыль, однако в Skydance сочли, что картина не обеспечила ни достаточного финансового результата, ни того культурного резонанса, который должен сопровождать блокбастер подобного масштаба. СУПЕРГЕРЛ, напротив, оказалась откровенным кассовым провалом. На этом фоне результаты КЛЭЙФЕЙСА выглядели обнадеживающими, но пока не могли служить доказательством эффективности всей стратегии. Успех относительно недорогого хоррора подтвердил интерес аудитории к отдельным жанровым экспериментам, однако сам по себе не решал задачу создания масштабной киновселенной, способной регулярно обеспечивать крупные кассовые сборы.

Выбор Джереми Лэтчема также отражает изменение приоритетов. В отличие от Ганна, который сделал ставку в том числе на малоизвестных персонажей и более свободное обращение с жанровыми условностями, новый руководитель известен приверженностью традиционному коммерческому подходу. Источники THR характеризуют его как продюсера, ориентированного на массовую аудиторию и создание фильмов, способных привлекать зрителей в кинотеатры. Если Ганн ассоциируется с более рискованными творческими решениями, то Лэтчем, по мнению собеседников издания, должен предложить подход, в большей степени соответствующий представлениям Эллисона о развитии крупной киностудии.

Лэтчем пришел в Marvel в 2004 году. Тогда он работал ассистентом в агентстве Endeavor, а после перехода Дэвида Мэйзела на пост главы Marvel Studios получил приглашение присоединиться к его команде. Впоследствии Лэтчем стал помощником Кевина Файги и одним из его ближайших соратников. Он участвовал в становлении киновселенной Marvel и выступил продюсером ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА, МСТИТЕЛЕЙ и СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ. Примечательно, что именно Лэтчем поддержал кандидатуру Ганна на пост режиссера последнего фильма, сыграв немаловажную роль в карьере постановщика. В 2017 году Лэтчем покинул Marvel и занялся самостоятельной продюсерской деятельностью. Среди его последующих работ – ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ. В последние годы он также сосредоточился на вдохновляющих проектах для Wonder Project – студии, ориентированной на семейную и религиозную аудиторию.

Одной из первых задач нового руководителя станет пересмотр творческой стратегии DC Studios. Ганн и Сафран представили масштабную программу развития франшизы, рассчитанную на фильмы и сериалы о супергероях издательства вплоть до 2030-х годов. Теперь Лэтчему предстоит решить, какие элементы этой программы сохранятся, а от каких Skydance предпочтет отказаться.