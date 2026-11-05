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ВЦИОМ назвал лучший фильм 2026 года по мнению россиян

Автор: БК

5 ноября 2026

Им стала семейная лента «Чебурашка 2»

Аналитический центр ВЦИОМ подвел итоги опроса россиян о лучших кинопроектах 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тысяч россиян старше 18 лет, имеющих доступ в интернет. 

Лидером рейтинга с большим отрывом стала семейная лента ЧЕБУРАШКА 2, за которую проголосовали 29% участников исследования. Второе место разделили комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 и ХОЛОП 3 (по 17%), а третье досталось приключенческому фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (15%). В топ-5 также попали военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (14%) и семейная лента СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (12%).

Сериальный чарт с равным результатом возглавили новые сезоны «Невского» и «Склифосовского» (по 16%). Серебро получило продолжение «Полярного» (13%), а бронзу – третий сезон «Вампиров средней полосы» (12%). Драма «Холод» с Любовь Аксеновой поделила четвертое место со вторым сезоном «Ландышей» (11%). Замкнули топ-5 с одинаковым результатом в 9% сразу пять проектов – второй сезон «Олдскула», «Пилигрим», «Князь Андрей», 5-й сезон «Мажора» и 2-й сезон «Овчарки».

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2

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