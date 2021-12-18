Большинство россиян собираются смотреть в праздники советское кино

Опрос по всей России провел сервис SuperJob

Три четверти россиян собираются часть времени в новогодние праздники посвятить просмотру отечественных или зарубежных художественных фильмов и сериалов, об этом можно узнать из масштабного опроса экономически активной части населения, проведенного сервисом SuperJob. Только 24% опрошенных ответили, что не собираются смотреть фильмы и сериалы, поскольку «есть много других дел» или придется идти на работу.

Каждый пятый — 21% — собирается в праздники по традиции посмотреть какие-нибудь фильмы из классики советского кинематографа. «Это часть нашего общего культурного кода, без гайдаевских комедий Новый год может и не наступить», — отмечали некоторые из опрошенных. Десятку самых популярных советских фильмов возглавляют всенародно любимые ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ и ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. В списке также другая безоговорочная классика ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ, ЧАРОДЕИ, КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ, СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН, ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ, ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ и ДЕВЧАТА.

Отдохнуть за просмотром современного зарубежного кино планирует каждый шестой (16%), причем здесь не в меньшей степени чем фильмы зрителей интересуют сериалы. В топ-10 современного кино вошли фильмы о Гарри Поттере, «Игра престолов», «Ведьмак», ДОМ GUCCI, «Острые козырьки», МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ, серия фильмов МСТИТЕЛИ, ДЮНА, ШЕРЛОК ХОЛМС и «Американская история ужасов».

Пересматривать в каникулы зарубежную классику будут 15% россиян. В этом списке лидируют традиционные рождественские фильмы — ОДИН ДОМА и ГРИНЧ — ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА. В десятку вошли также ДЕНЬ СУРКА, КРАСОТКА, фильмы из франшиз БЕТХОВЕН, ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ, ТЕРМИНАТОР, КРЕПКИЙ ОРЕШЕК и СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, а также сериал «Сегун».

Современное российское кино привлечет к малым экранам 7% наших соотечественников. Чаще всего будут смотреть фильмы серии ЕЛКИ. В топе также расположились ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, НЕБО, ЧЕМПИОН МИРА, «Полицейский с Рублевки», «Вампиры средней полосы», «Сваты», «Проект «Анна Николаевна», ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ и САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ.

Другие кинопланы у 14% россиян: они намерены посмотреть, к примеру, исторические хроники, английские детективные сериалы, военные фильмы, видео с концертов, документальное кино о живой природе, аниме и т.д. Еще 3% опрошенных планируют проводить время за просмотром того, что будут демонстрировать по телевизору.

Опрос проходил 1–13 декабря 2021 года, в нем участвовали 1600 человек из 383 городов во всех округах России.

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