Минкультуры предложило ввести балльную систему предварительной оценки заявок на господдержку кино

Для прохождения на следующий этап необходимо набрать не менее 50 баллов

Министерство культуры РФ предложило изменить порядок предварительной оценки заявок кинокомпаний на получение субсидий для производства национальных фильмов. Соответствующий проект приказа был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Вместо действующей системы, при которой эксперты голосуют за или против допуска проекта к защите, планируется ввести стобалльную шкалу. Для прохождения на следующий этап необходимо будет набрать не менее 50 баллов. При этом в сопроводительных материалах ведомства уточняется, что при составлении промежуточного и итогового протоколов по каждой заявке будет рассчитываться среднее арифметическое выставленных экспертами оценок.

Изменения затрагивают только предварительный этап отбора – проверку заявок до защиты проектов перед экспертами. Сам проект приказа вносит поправки в положение о привлечении экспертов, утвержденное приказом Минкультуры от 2 апреля 2024 года № 597.