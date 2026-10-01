Господдержка кинопроизводства в 2027 году может слегка уменьшиться

30 сентября в Госдуму был внесен законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года

30 сентября в Государственную думу был внесен законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Согласно пояснительной записке к бюджету, субсидии министерства культуры на кинематографию в 2027-2029 годах составят по 4,192 млрд рублей. В этом году они составили 4,312 млрд рублей.

Отдельным пунктом выделена поддержка производства национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей. В 2027-2029 годах на нее планируется направлять по 460 млн рублей ежегодно.

Бюджет Фонда кино слегка уменьшится – с 10,4 млрд рублей в 2026 году до 9,686 млрд в 2027-м. Заявленная сумма на 2028 и 2029 годы – также по 9,686 млрд рублей.

Субсидия Институту развития интернета (АНО «ИРИ») в 2027 году составит 26,001 млрд рублей. В 2028 году на поддержку проектов предусмотрено 25,122 млрд рублей, в 2029-м – 25,996 млрд рублей. Напомним, что в 2026-м господдержка ИРИ составила 25,928 млрд рублей.

Компания РОСКИНО, в свою очередь, вновь удостоится субсидии в целях продвижения национальных фильмов за рубежом – по 150 млн рублей ежегодно. Кроме того, в проекте бюджета предусмотрена субсидия Союзу кинематографистов России: 260,4 млн рублей ежегодно в 2027–2029 годах.

Фото: официальный сайт Госдумы РФ