Форум объединенных культур: «Механизмы создания единого кинопространства стран СНГ»

В рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур прошла сессия «Механизмы создания единого кинопространства стран СНГ». Модератором дискуссии выступил специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В разговоре приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев, заместитель министра культуры Республики Беларусь Сергей Саракач, первый заместитель министра культуры Республики Таджикистан Обид Назариен, первый заместитель министра культуры Республики Узбекистан Нодирбек Сайфуллаев и генеральный секретарь Международной организации по русскому языку Наталья Бочарова.

Главный вопрос дискуссии Михаил Швыдкой сформулировал как поиск новой модели взаимодействия кинематографий стран Содружества. За прошедшие 35 лет в каждом государстве сформировались собственные приоритеты, системы поддержки и национальные рынки, однако их масштаб и обеспеченность кинотеатральной инфраструктурой сильно различаются. По мнению модератора, развитие общего пространства должно идти одновременно по двум направлениям: через совместное кинопроизводство и через расширение взаимного проката.

Ольга Любимова напомнила об общей истории кинематографа стран СНГ. Значительная часть наследия, сегодня хранящегося в Госфильмофонде, создавалась кинематографистами разных республик в рамках одной индустрии. Теперь, по ее словам, необходимо понять, какими инструментами министры культуры могут поддержать подобное сотрудничество уже в новых условиях — от совместного производства до выхода картин на рынки соседних государств. «Слишком общее у нас прошлое», — заметила Любимова, предложив перевести разговор прежде всего в практическую плоскость: государственную поддержку копродукции, использование съемочных возможностей разных стран и создание механизмов совместного проката.

Алексей Фурсин обратил внимание на то, что рост интереса аудитории к национальному кино сопровождается развитием собственной производственной инфраструктуры в разных странах СНГ. По его словам, одних павильонов для создания устойчивой индустрии недостаточно: необходима система, включающая технологии, финансовые меры поддержки и профессиональные кадры. Москва, в свою очередь, готова предоставлять эту инфраструктуру для международных проектов. Фурсин напомнил о созданных в столице павильонах и масштабных натурных декорациях кинопарка «Москино», а также о возможности финансовой поддержки копродукции. Уже сейчас реализуются проекты, изначально рассчитанные одновременно на российского зрителя и аудиторию страны-партнера.

Одну из главных экономических причин объединения рынков обозначил Константин Эрнст. «Кино — дело дорогое», — напомнил глава Первого канала. Небольшому национальному рынку трудно обеспечить возврат инвестиций в крупное производство, тогда как выход фильма сразу на аудиторию нескольких государств способен изменить экономику проекта. При этом Эрнст подчеркнул, что кино является не только развлечением, но и одним из способов разговора общества с самим собой. Именно художественное произведение, по его мнению, позволяет объяснять изменения окружающего мира через понятные зрителю модели поведения и истории. Дополнительным инструментом для общего рынка могут стать новые технологии. Эрнст привел в пример развитие автоматического дубляжа и липсинка с использованием искусственного интеллекта: фильм может сохранять национальный язык оригинала, одновременно становясь доступным зрителям соседних стран без традиционного языкового барьера.

Михаил Швыдкой в связи с этим предложил изучить возможность создания для СНГ механизма, аналогичного европейскому фонду «Евримаж», который поддерживает международную копродукцию. Такой инструмент мог бы стимулировать проекты с участием продюсеров сразу нескольких стран.

О ситуации в Казахстане рассказал Даурен Абаев. По его словам, национальное кино активно развивается и собирает значительную аудиторию внутри страны. При этом российские картины уже широко представлены на казахстанском рынке: в 2024 году там вышло 47 российских фильмов, а в 2025-м — 45. В 2026 году, отметил дипломат, в прокате появились и четыре казахстанские картины. Он также напомнил о востребованности казахстанских локаций у российских продюсеров — в стране, в частности, проходили съемки ФИНИСТА. ПЕРВОГО БОГАТЫРЯ и ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. По мнению Абаева, у совместных проектов есть хорошие перспективы именно благодаря близости зрительского опыта стран СНГ: аудитории зачастую считывают одни и те же культурные отсылки и юмор. Константин Эрнст добавил, что Россия и Казахстан уже имеют успешный опыт взаимодействия не только в кинопроизводстве, но и на телевидении, а среди будущих проектов назвал картину Алексея Германа об Эйзенштейне, снимавшем ИВАНА ГРОЗНОГО в Алма-Ате во время Великой Отечественной войны.

Практические условия для копродукции в Беларуси представил Сергей Саракач. Основным производственным центром страны остается «Беларусьфильм», в распоряжении которого находятся павильоны и натурная площадка «Смолевуд» площадью около 80 гектаров. Ежегодная государственная поддержка кинопроизводства, по словам заместителя министра, составляет около $6,5 млн и предоставляется на безвозвратной основе, а сами работы по производству фильмов освобождены от НДС. Однако существующая копродукция Беларуси сегодня в значительной степени ориентирована на Россию. Саракач предложил расширить географию и одновременно заняться проблемой взаимного проката. Одним из возможных решений может стать паритетный принцип: государство выделяет определенное количество сеансов для фильмов страны-партнера и получает сопоставимый объем показов своего национального кино на ее территории. По мнению спикера, это могло бы стать одним из шагов к восстановлению единого кинопрокатного пространства. Отдельным направлением сотрудничества должно стать образование. Беларусь планирует активизировать контакты профильных вузов стран Содружества, а участники сессии неоднократно возвращались к системе национальных мастерских во ВГИКе и работе его ташкентского филиала.

Самый подробный набор конкретных предложений представил Обид Назариен. Он рассказал, что в последние годы таджикская киноиндустрия постепенно восстанавливает производственные мощности, готовит молодых специалистов и расширяет число международных партнерств. В 2025 году «Таджикфильм», по его словам, сотрудничал с 15 странами и 40 кинокомпаниями. В качестве примера долгосрочной копродукции он привел таджикско-узбекскую историческую картину СИЯНИЕ ЗВЕЗД: ДЖАМИ И НАВОИ, работа над которой заняла шесть лет. Назариен предложил перейти от единичных совместных картин к постоянно действующей системе. Среди возможных механизмов — координационный совет по кинематографии при Совете по культурному сотрудничеству государств СНГ, специальный фонд совместного кинопроизводства и ежегодный рынок копродукции. На такой площадке проекты должны представляться уже со сценарием, бюджетом, производственным планом и потенциальными партнерами, чтобы переговоры завершались конкретными контрактами. Еще одна инициатива — общий цифровой контур для кино стран СНГ. Он мог бы включать медиархив национальных киностудий и платформу, на которой зрители разных государств получат доступ к фильмам соседей. Для этого, впрочем, потребуется договориться о субтитрах, дубляже и единых технических стандартах. Таджикистан также предложил запустить ежегодный конкурс молодых кинематографистов «Короткая история СНГ» для фильмов продолжительностью от одной до десяти минут, создать международную молодежную кинолабораторию и общий каталог съемочных возможностей — с информацией о локациях, павильонах, технике и специалистах разных стран. Отдельно Назариен остановился на использовании искусственного интеллекта. Он предложил разработать общие рекомендации по его ответственному применению в кинопроизводстве, включая вопросы авторского права и согласия актеров на использование их голосов и изображений.

Ольга Любимова поддержала прозвучавшие предложения, отметив, что для многих из них уже создана правовая и образовательная основа. Национальные мастерские работают в российских творческих вузах, в Ташкенте открыт филиал ВГИКа, а выпускники таких программ сохраняют профессиональные связи после окончания учебы. По словам министра, существующим инициативам сейчас требуется прежде всего дополнительный организационный импульс.

Нодирбек Сайфуллаев также сделал акцент на практических инструментах. Узбекистан предлагает создать общую систему продвижения и показа фильмов стран СНГ, которая расширила бы знакомство аудитории с национальными кинематографиями. Еще одной инициативой может стать совместная программа поддержки молодых режиссеров и продюсеров — с конкурсами, лабораториями и мастер-классами. Основой для такой работы уже служит сотрудничество Узбекистана с российскими профильными вузами и ташкентским филиалом ВГИКа.

Генеральный секретарь Международной организации по русскому языку Наталья Бочарова напомнила еще об одном общем ресурсе — русском языке, который остается средством профессионального общения кинематографистов стран СНГ. По ее словам, советское кино сформировало целый набор цитат и культурных кодов, которые до сих пор одинаково считываются зрителями в разных странах. Бочарова предложила подумать об учреждении кинопремии стран — участниц Международной организации по русскому языку. Она могла бы отмечать картины, созданные по произведениям национальных авторов и представленные на русском языке или как минимум с русскими субтитрами. Отдельное направление работы организация видит в подготовке актеров, развитии качественного дубляжа и сохранении языковых стандартов при использовании искусственного интеллекта.

Ближе к завершению разговора Михаил Швыдкой вернул дискуссию от государственных механизмов к индустрии. По его мнению, министры и руководители ведомств способны дать проектам первоначальный импульс, однако дальше необходимы регулярные встречи людей, которые непосредственно производят кино: продюсеров, режиссеров и руководителей студий.

Алексей Фурсин согласился с такой постановкой вопроса. Государство может создать инфраструктуру и условия, но «настоящая работа» начинается уже на уровне продюсеров. При этом смысл копродукции не в создании универсального фильма для всех стран, а в возможности сделать производство дешевле и сразу расширить потенциальную аудиторию проекта.

Сергей Саракач подтвердил готовность провести встречу продюсеров стран СНГ в рамках Минского международного кинофестиваля «Лістапад». Представитель Таджикистана также заявил о готовности использовать национальные фестивальные площадки для регулярных профессиональных встреч.

Константин Эрнст, завершавший дискуссию, подчеркнул, что главное теперь — перевести разговор в практические действия. «Я надеюсь, что это не останется просто дискуссией, а у этого будет реальный результат», — сказал он, добавив, что с российской стороны уже есть готовность переходить к следующим шагам.

25.09.2026 Автор: Вероника Скурихина