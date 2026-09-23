Официальная касса России: cумеречное время

Фильм Кэтрин Хардвик СУМЕРКИ заработал за первый уикенд повторного проката 164 млн рублей, установив новый рекорд среди перевыпусков. В денежном выражении первая часть франшизы превзошла ТИТАНИК, который в 2012 году освоил 145 млн. Однако по количеству зрителей первенство осталось за картиной Джеймса Кэмерона: разница почти в 200 тысяч человек. Экранизация романа Стефани Майер заняла четвертое место среди зарубежных релизов этого года, немного уступив фильму Гая Ричи ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (168 млн рублей и 257 тысяч зрителей), но обошла ориентированные на женскую аудиторию ленты ВОТ ЭТО ДРАМА! (162 млн рублей и 260 тысяч зрителей) и ГОРНИЧНАЯ (134 млн рублей и 185 тысяч зрителей). Перевыпуск также установил рекорд первого уикенда среди картин дистрибьютора КИНО.АРТ.ПРО.

Фэнтезийная лента КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ освоила за первый уикенд 164 млн рублей, разница с лидером составила 300 тысяч, и собрала в залах 453 тысячи зрителей. Фильм производства Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, кинокомпании «Централ Партнершип» и телеканала «Россия» показал девятый старт среди российских картин этого года, опередив сиквел ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ (152 млн рублей и 357 тысяч зрителей). Новинка была сильнее выходившей в конце прошлого года картины ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (94,6 млн рублей и 253 тысячи зрителей), но уступила недавнему фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (246 млн рублей и 566 тысяч зрителей).

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 130 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главными из которых остаются голливудские блокбастеры ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ и ОДИССЕЯ. По сравнению с предыдущей неделей касса неофициального проката снизилась на 24,9%.

Боевик КУРЬЕР заработал за первый уикенд 26,6 млн рублей и привлек 46 тысяч зрителей. Картина с участием Алана Ричсона и Оуэна Уилсона превзошла стартовые показатели таких экшн-фильмов этого года, как БЕГУЩАЯ (21,3 млн рублей и 37 тысяч зрителей) с Галь Гадот, НОЧНОЙ БИЗНЕС (16,6 млн рублей и 26 тысяч зрителей) с Расселом Кроу, НОРМАЛ (16,5 млн рублей и 27 тысяч зрителей) с Бобом Оденкерком, а также результат УБОЙНОЙ СУББОТЫ (15,1 млн и 28,8 тысячи зрителей) с тем же Аланом Ричсоном.

Анимационно-игровая комедия ХИТРЫЙ КОЙОТ во второй уикенд освоила 21,5 млн рублей при падении на 41,1%. Общая сумма на счету фильма выросла до 66,5 млн рублей, немного проигрывая динамике сборов майского фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (71,6 млн).

Мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ увеличил свою кассу до 246 млн рублей при снижении выручки на 33,4%. Отставание от первой части франшизы, ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (358 млн рублей и 1,231 млн зрителей после четырех уикендов), достигло 31,5% по сборам и 46,3% по проданным билетам.

ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА потеряла во второй уикенд умеренные 30,1% сборов. Показатели работы режиссера Алексея Пиманова достигли 46,4 млн рублей и 115 тысяч проданных билетов, приближаясь к итоговым цифрам исторической драмы АМАНАТ (50,6 млн рублей и 178 тысяч зрителей), выходившей в 2022 году.

Фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК в седьмой уикенд заработало 13,8 млн рублей, увеличив свою общую выручку до 1,022 млрд. Фильм Антона Маслова потерял возможность обогнать комедию ХОЛОП 3 (1,198 млрд) в денежном эквиваленте. Тем не менее у ленты все еще остается шанс превзойти проект Клима Шипенко по числу проданных билетов: после минувшего уикенда их соотношение составляет 2,488 млн против 2,525 млн зрителей в пользу триквела ХОЛОПА.

Благодаря пятничным коллективным походам школьников незначительные 16,7% сборов потерял мультфильм КРАЙ ЧУДЕС, что стало лучшим показателем в топ-10. Общая касса отечественной анимации достигла 25,3 млн рублей, что больше итогового результата мультфильма ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (20,1 млн).

Десятку сильнейших замкнул хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. РУКА СМЕРТИ (9,6 млн рублей и 19 тысяч зрителей), превзойдя результаты недавних фильмов ужасов «Экспонента Фильм» ДЕМОНОЛОГ (8,2 млн рублей и 16 тысяч зрителей) и КОШМАР НА УЛИЦЕ КОРАЛ ГРОУВ (4,8 млн рублей и 9 тысяч зрителей).

Также в прокат вышли экшн НАТИСК (14-е место, 4,9 млн рублей и 9,1 тысячи зрителей), приключенческая комедия из Якутии ПОВОРОТ ТУДА: АЙА ДА АЙДАН (16-е место, 4,2 млн рублей и 8 тысяч зрителей) и хоррор ДОМ МЕРТВЫХ (17-е место, 3,3 млн рублей и 6,4 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 619 млн рублей, с учетом стран СНГ – 623 млн рублей. Это на 53% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 51,7% превосходит показатели уикенда 2025 года, когда на вершине бокс-офиса вторую неделю царствовал ДРАКУЛА.

Фото: кадр из фильма СУМЕРКИ

23.09.2026 Автор: Никита Никитин