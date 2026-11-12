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На «Кинопоиске» и Wink вышли все серии продолжения мультсериала «Невский. Владычица Морская»

Автор: БК

12 ноября 2026

Одну из главных ролей во втором сезоне озвучила Milana Star

В онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink дебютировали все серии второго сезона проекта «Невский. Владычица Морская», созданного АО «Глобал Инфлюэнсерс» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Анимационный сериал продолжает историю легендарного богатыря Невского и команды юных героев – Лешки, Ильи и Василисы. По сюжету, после победы над древним завоевателем миров Мором защитникам Санкт-Петербурга предстоит столкнуться с новой угрозой – на этот раз городу угрожают загадочные водные существа. Чтобы выяснить, что происходит, герои отправятся на далекую водную планету, которой правит Владычица Морская — мать Василисы.

Генеральным продюсером проекта выступил Афиг Джавадзаде. Одну из главных ролей в новом сезоне озвучила певица и блогер Milana Star. Она подарила голос Василисе – талантливой юной изобретательнице, которая играет ключевую роль в развитии сюжета.

«Невский» сочетает элементы аниме-эстетики, приключенческого повествования и отечественной мифологии и рассчитан на детскую, подростковую и семейную аудиторию. Премьера второго сезона состоялась на платформах 2 октября.

Фото: кадр из сериала «Невский. Владычица Морская»

Реклама АО «ГЛОБАЛ ИНФЛЮЭНСЕРС» (ИНН 9728028400)
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