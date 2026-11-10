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ИРИ вышел из участия в сериале «Айда!»

Автор: БК

10 ноября 2026

Главные роли в криминальной драме исполнили Алексей Онежен, Даниил Воробьев и Владимир Вдовиченков

Криминальная драма «Айда!» лишилась одного из партнеров – Институт развития интернета (АНО «ИРИ») вышел из проекта незадолго до его релиза в онлайн-кинотеатре Start. В частности, заставка ИРИ отсутствует в начальных титрах сериала.

«Создателями проекта совместно с Институтом развития интернета было принято совместное решение о выходе проекта на платформе Start без поддержки ИРИ», – прокомментировали пресс-службы ИРИ и Start.

Проект Олега Асадулина основан на реальных событиях, происходивших в СССР в конце 1970-х, и рассказывает о казанской группировке «Тяп-Ляп». Главные роли исполнили Алексей Онежен, Даниил Воробьев и Владимир Вдовиченков.

Напомним, что в пресс-релизе, посвященном старту съемок, отмечалось, что сериал Start, НТВ и кинокомпаний «ТФ Контент» и «Хэд Мэйд Продакшен» создается при поддержке ИРИ и Республики Татарстан.

Фото: кадр из сериала «Айда!»

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