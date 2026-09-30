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Питчинг кинопроектов в рамках симпозиума «Создавая будущее» продолжает прием заявок

Автор: БК

30 сентября 2026

Принять участие можно до 10 октября

Организаторы международного питчинг кинопроектов «Кино как инструмент борьбы с футурошоком», который пройдет в рамках III Международного симпозиума «Создавая будущее», продолжают принимать заявки.

К участию в отборе приглашаются режиссеры, сценаристы и выпускники профильных учебных заведений до 35 лет включительно. В фокусе питчинга – полнометражные фильмы и сериалы о будущем, в том числе в жанре научной фантастики. Авторы должны иметь опыт работы над короткометражными фильмами и представить синопсис проекта объемом до трех страниц, тизер продолжительностью до 120 секунд и портфолио.

Подать заявку можно до 10 октября. Всего будут отобраны десять финалистов, которые пройдут онлайн-кинолабораторию и подготовятся к публичному питчингу 12 ноября. В состав жюри войдет писатель Сергей Лукьяненко, а также представители ИРИ, РОСКИНО, Мастерской новых медиа, НМГ, онлайн-кинотеатров и других организаций киноиндустрии.

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