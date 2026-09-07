ИРИ начал прием заявок на конкурс детского контента

Принять участие в отборе можно до 7 октября

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») открыл прием заявок на конкурс по созданию контента для детей и подростков до 14 лет.

Заявки по двум направлениям – «Контент в блогосфере» и «Программные продукты» – принимаются до 7 октября (18:00 мск). В первом случае речь идет о вертикальных и горизонтальных проектах с участием блогеров для аудитории от 7 до 14 лет, во втором – о мобильных играх и дополнениях к ним для детей до 14 лет.

Контент должен соответствовать одной из девяти тематических линий: «В команде лучше, чем одному», «Полезные навыки для маленького человека», «Опасные игры», «Родная страна», «Семья и семейные ценности – в начале род, потом Родина», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Возможности для самореализации и развития в России», «Будь собой» и «Образ будущего».

Максимальный объем финансирования одного проекта составит 70 млн рублей. Итоги конкурсного отбора планируется объявить не позднее 31 марта 2027 года.

Более подробная информация доступна на официальном сайте ИРИ.