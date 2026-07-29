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ИРИ объявил победителей конкурса на создание региональных проектов

Автор: БК

29 июля 2026

Общая сумма финансирования составит более 150 млн рублей

Стали известны победители конкурса на создание региональных проектов, который проводит Институт развития интернета (ИРИ).

Поддержку получат 56 проектов-победителей из более чем 40 регионов страны. Общая сумма финансирования составит более 150 млн рублей.

«Региональный контент интересен аудитории: проекты, победившие в конкурсе в прошлом году, собрали более 22 млн просмотров. Авторы показывают жизнь страны прямо сейчас: через личные истории людей и известных личностей, сложные порой темы и разговоры «о наболевшем», через достижения, которыми гордятся, и любимые родные места. Эти проекты – возможность путешествовать по всей России, не выходя из дома, и побывать даже в самых отдаленных её регионах», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Полный список победителей доступен на официальном сайте ИРИ.

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