ИРИ объявил победителей конкурса на создание региональных проектов

Общая сумма финансирования составит более 150 млн рублей

Стали известны победители конкурса на создание региональных проектов, который проводит Институт развития интернета (ИРИ).

Поддержку получат 56 проектов-победителей из более чем 40 регионов страны. Общая сумма финансирования составит более 150 млн рублей.

«Региональный контент интересен аудитории: проекты, победившие в конкурсе в прошлом году, собрали более 22 млн просмотров. Авторы показывают жизнь страны прямо сейчас: через личные истории людей и известных личностей, сложные порой темы и разговоры «о наболевшем», через достижения, которыми гордятся, и любимые родные места. Эти проекты – возможность путешествовать по всей России, не выходя из дома, и побывать даже в самых отдаленных её регионах», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Полный список победителей доступен на официальном сайте ИРИ.