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Майк Флэнаган напишет сценарий экранизации Warhammer 40,000

Автор: Илья Кувшинов

28 июля 2026

Об этом сообщил генеральный директор Games Workshop Кевин Раунтри в финансовом отчете

Компания Games Workshop впервые с момента заключения соглашения с Amazon рассказала о ходе работы над киновселенной Warhammer 40,000, куратором которой выступает Генри Кавилл.

Как сообщил генеральный директор компании Кевин Раунтри в финансовом отчете, к проекту присоединились United Artists и сценарист Майк Флэнаган («Призраки дома на холме», «Полуночная месса»). Отмечается, что вскоре после завершения работы над концепцией последний приступит к написанию сценария, однако пока неизвестно, идет ли речь о полнометражном фильме или сериале.

Раунтри также подтвердил, что Кавилл по-прежнему участвует в проекте в качестве исполнительного продюсера.

Фото: Warhammer Community

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