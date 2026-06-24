CineEurope 2026: Презентация Amazon MGM Studios

Перезапуски «Аферы Томаса Крауна» и «Горца», сиквел «Пчеловода»

Amazon MGM Studios впервые провела собственную презентацию на крупнейшем европейском кинорынке CineEurope. Руководитель отдела международного кинопроката Хелен Мосс и глава международного киномаркетинга Чарли Коулман представили участникам рынка материалы по ключевым проектам студии.

Компания продолжает активно выстраивать собственную международную дистрибуционную сеть, открывая представительства в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Бразилии, Мексике и Австралии. Ранее Amazon MGM выпускала ряд своих проектов за пределами США совместно с Sony Pictures, однако теперь постепенно переходит к самостоятельной работе на зарубежных рынках.

Одним из центральных событий презентации стало появление Майкла Б. Джордана, который лично представил новую экранизацию АФЕРЫ ТОМАСА КРАУНА. По словам режиссера и исполнителя главной роли, он давно мечтал переосмыслить историю, уже дважды переносившуюся на экран. Вместе с Джорданом в фильме снимаются Кеннет Брана, Адриа Архона и Лили Гладстон.

Отдельное внимание было уделено психологическому триллеру ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ (Verity), основанному на одноименном романе Колин Гувер. Режиссером выступил Майкл Шоуолтер, ранее сотрудничавший со студией на романтической комедии МЫСЛЬ О ТЕБЕ. По сюжету писательница Лоуэн Эшли, роль которой исполняет Дакота Джонсон, получает предложение завершить популярную книжную серию после того, как ее автор Верити Кроуфорд (Энн Хэтэуэй) оказывается недееспособной вследствие загадочного происшествия. Постепенно героиня сближается с мужем писательницы, которого играет Джош Хартнетт, и обнаруживает рукопись, способную полностью изменить представление о произошедшем. Студия рассматривает картину как один из своих главных проектов в сегменте женского событийного кино.

Криминальный триллер КАК ОГРАБИТЬ БАНК (How to Rob a Bank) от режиссера Дэвида Литча рассказывает о банде грабителей, совершающих дерзкие налеты в масках и транслирующих свои преступления в прямом эфире в социальных сетях. Сам постановщик описывает героев как современных Робин Гудов, выступающих против несправедливой системы. В актерский состав вошли Николас Холт, Зои Кравиц, Анна Саваи, Пит Дэвидсон, Джон Си Райли и Кристиан Слэйтер.

О продолжении ПЧЕЛОВОДА в видеообращении рассказал Джейсон Стэтхэм. Актер с привычной невозмутимостью пообещал зрителям сочетание масштабного экшена и пчелиных укусов. Режиссером картины выступил Тимо Тьяджанто, ранее снявший НИКТО 2.

В перезапуске франшизы ГОРЕЦ Генри Кэвилл исполняет роль бессмертного шотландского воина XVI века, оказавшегося в современном мире. Участникам рынка были показаны первые кадры фильма, сопровождавшиеся комментариями режиссера Чада Стахелски, самого Кэвилла, а также Марисы Абелы и Дэйва Батисты. Производство проекта в настоящее время продолжается.

Завершилась презентация материалами фантастической комедии КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА: НОВАЯ ЧАСТЬ (Spaceballs: The New One) и триллера ТВОЯ МАТЬ, ТВОЯ МАТЬ, ТВОЯ МАТЬ Бассама Тарика с Махершалой Али в главной роли. Его герой – наемный убийца, который после смерти жены воспитывает троих детей, торгует парфюмерией из фургона и одновременно продолжает существовать в мире насилия и преступности.

Фото: кадр из фильма ГОРЕЦ