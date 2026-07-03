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Amazon и Amblin готовят фильм по мотивам YouTube-хоррора «Каталог Манделы»

Автор: Илья Кувшинов

3 июля 2026

Режиссером грядущей картины выступит создатель оригинала Алекс Кистер

Голливуд продолжает активно осваивать интернет-хорроры – после конкурентной борьбы между 11 студиями Amazon MGM Studios, United Artists и Amblin Entertainment приобрели права на экранизацию вирусного YouTube-проекта «Каталог Манделы».

Режиссером грядущей картины выступит создатель оригинала Алекс Кистер, который также напишет сценарий вместе с Тайлером Клифтоном. В числе продюсеров – Стивен Спилберг, Холли Барио, Скотт Стубер и Ник Несбитт.

«Каталог Манделы», созданный в 2021 году, считается одним из ключевых представителей жанра «аналоговый хоррор» наряду с веб-сериалами Local 58 и «Закулисье». Действие разворачиватеся в вымышленном округе Мандела, который терроризируют так называемые «альтернативы» – двойники, принуждающие своих жертв совершить самоубийство.

Напомним, что интерес студий к подобным проектам резко усилился после недавнего успеха хорроров ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ и ОБСЕССИЯ, которые стали неожиданными хитами у молодой аудитории и подтвердили коммерческий потенциал Youtube-проектов в кинотеатральном прокате.

Фото: кадр из сериала «Каталог Манделы»

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