Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 августа 2026 года

Триллер «Кароси» с Изабель Мэй и Синтией Эриво, «Отверженные» на новой дате, а также многое другое

На минувшей неделе «Вольга» заявила триллер КАРОСИ на 4 февраля 2027 года. Главные роли в картине исполнили Изабель Мэй, Ричард Хэрмон, Такэхиро Хира и Синтия Эриво.

«Парадиз» поменял местами криминальную комедию ПРИДУРКИ и триллер СЫГРАТЬ В ЯЩИК. Теперь картины выйдут 20 августа и 3 сентября соответственно.

«Экспонента Фильм» перенесла релиз новой экранизации Виктора Гюго ОТВЕРЖЕННЫЕ с 15 октября на 4 ноября. В актерском составе французской ленты задействованы Венсан Линдон, Тахар Рахим, Ноэми Мерлан и Камилль Коттен.

«Иллюзион кино», в свою очередь, передвинул с 24 сентября на 15 октября перевыпуск культовой драмы Фрэнсиса Форда Копполы ИЗГОИ. Ведущие роли в фильме 1983 года исполнили Си Томас Хауэлл, Ральф Маччио, Патрик Суэйзи, Роб Лоу, Мэтт Диллон, Эмилио Эстевес и Том Круз.

Помимо этого, 9 сентября на российских экранах появится отечественная лента ГЛАВНЫЙ УЧЕНИК. ЛЕТО.

Фото: кадр из фильма ОТВЕРЖЕННЫЕ