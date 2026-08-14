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Четвертый сезон «Теда Лассо» показал лучший старт в истории Apple TV

Автор: БК

14 августа 2026

Премьера набрала 296,6 млн минут просмотра за первые два дня

Продолжение комедии «Тед Лассо» бьет рекорды на стриминге Apple TV – по данным Nielsen, премьера четвертого сезона набрала 296,6 млн минут просмотра за первые два дня, показав самый успешный старт в истории платформы.

Отмечается, что результат оказался выше показателей дебютов предыдущих сезонов проекта, а также других популярных сериалов Apple, вроде «Разделения» и «Одной из многих».

Действие нового сезона разворачивается спустя три года после финала предыдущего. По сюжету, Тед (Джейсон Судейкис) возвращается в Ричмонд, чтобы принять свой самый большой вызов в карьере – возглавить женскую футбольную команду второго дивизиона.

Фото: кадр из сериала «Тед Лассо»

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