Четвертый сезон «Теда Лассо» показал лучший старт в истории Apple TV
Автор: БК
14 августа 2026
Премьера набрала 296,6 млн минут просмотра за первые два дня
Продолжение комедии «Тед Лассо» бьет рекорды на стриминге Apple TV – по данным Nielsen, премьера четвертого сезона набрала 296,6 млн минут просмотра за первые два дня, показав самый успешный старт в истории платформы.
Отмечается, что результат оказался выше показателей дебютов предыдущих сезонов проекта, а также других популярных сериалов Apple, вроде «Разделения» и «Одной из многих».
Действие нового сезона разворачивается спустя три года после финала предыдущего. По сюжету, Тед (Джейсон Судейкис) возвращается в Ричмонд, чтобы принять свой самый большой вызов в карьере – возглавить женскую футбольную команду второго дивизиона.
Фото: кадр из сериала «Тед Лассо»
Самое читаемое
Касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» возглавил чартПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13-16 августаПодробнее
Предварительная касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» ожидаемо возглавил прокатПодробнее
Официальная касса России: колобок сквозь вселенныеПодробнее
Касса России: «Последний богатырь. Колобок» оказался на вершинеПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 августа 2026 годаПодробнее
Международная касса: «Человек-паук: Новый день» идет на $2 млрдПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Последний богатырь. Колобок» вырвался в лидерыПодробнее
Кирилл Соколов снимет научно-фантастический триллер для NetflixПодробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программуПодробнее
В Москве возбуждено уголовное дело из-за угроз создателям фильма «Последний богатырь. Колобок»Подробнее
С оглядкой на ценностиПодробнее
Суд прекратил дело о банкротстве дистрибьютора Global FilmПодробнее
Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителейПодробнее
Американская касса: новый «Человек-паук» стал третьим в истории по сборам второго уикендаПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 августаПодробнее
Фестиваль «Короче» назвал фильм открытияПодробнее
«Окно в Европу-2026»: дискуссия «Прокатать или прокатить»Подробнее
Советник президента РФ предложила усилить контроль за соблюдением законов в области кинопрокатаПодробнее
ОРИДЖИНАЛ+ ДОК представил конкурсную программуПодробнее
Новости по теме
Тим Кук покидает должность гендиректора AppleПодробнее
Apple планирует поднять цены на собственные сервисы в РоссииПодробнее
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделюПодробнее
Apple готовит продолжение F1 c Брэдом ПиттомПодробнее
Apple TV+ урезает доступ к своему контенту в РоссииПодробнее