Фестиваль «Окно в Европу-2026»: фоторепортаж с церемонии закрытия

Отчет из Выборгского замка

9 августа в Выборгском замке были названы имена победителей и вручены награды 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». Ведущими торжественной церемонии выступили президент смотра Сергей Урсуляк и режиссер Дарья Лебедева.

Главный приз конкурса игрового кино получил фильм ЗА НАШИМ ДОМОМ САД Антона Нефедова. Полный список победителей доступен по ссылке.

В числе прошедших по красной ковровой дорожке были Павел Лунгин, Софья Лебедева, Сергей Мокрицкий, Гавриил Гордеев, Василина Юсковец, Иван Кудрявцев, Ренат Давлетьяров и многие другие.

Фото: Геннадий Авраменко, Алексей Юшенков, Денис Ремпель

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10.08.2026