Фестиваль «Окно в Европу-2026»: фоторепортаж с церемонии закрытия
Отчет из Выборгского замка
9 августа в Выборгском замке были названы имена победителей и вручены награды 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». Ведущими торжественной церемонии выступили президент смотра Сергей Урсуляк и режиссер Дарья Лебедева.
Главный приз конкурса игрового кино получил фильм ЗА НАШИМ ДОМОМ САД Антона Нефедова. Полный список победителей доступен по ссылке.
В числе прошедших по красной ковровой дорожке были Павел Лунгин, Софья Лебедева, Сергей Мокрицкий, Гавриил Гордеев, Василина Юсковец, Иван Кудрявцев, Ренат Давлетьяров и многие другие.
Фото: Геннадий Авраменко, Алексей Юшенков, Денис Ремпель
10.08.2026