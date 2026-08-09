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Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителей

Автор: БК

9 августа 2026

Главный приз достался драме Антона Нефедова «За нашим домом сад»

Стали известны лауреаты 34-го фестиваля «Окно в Европу». Победителям вручили награды на торжественной церемонии закрытия форума, которая по традиции прошла в стенах Выборгского замка.

Обладателем Гран-при игрового конкурса по версии жюри стала драма ЗА НАШИМ ДОМОМ САД Антона Нефедова. Награда зрительской секции «Выборский счет», в свою очередь, досталась драмеди КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК Юлии Трофимовой.

Награда Гильдии продюсеров России досталась комедийному хоррору ТЁМНЫЕ МЫСЛИ Владислава Малахова. В этом году размер денежной части приза, который вручается в рамках кинофестиваля «Окно в Европу» с 2020 года, увеличился до 500 тыс рублей. Аналогичную сумму получил и победитель конкурса игрового кино, которого определило жюри под руководством Павла Лунгина.

Конкурс игрового кино
• Главный приз – ЗА НАШИМ ДОМОМ САД, реж. Антон Нефёдов
• Специальный приз жюри «За чувство юмора» – КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК, реж. Юлия Трофимова
• Специальный приз жюри «За поэтическое воплощение знаковой литературы» – САМАЯ ЛЁГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ, реж. Сергей Осипьян
• Специальный приз жюри «За яркий дебют» – НА КРАЮ ДЕТСТВА, реж. Владимир Захаренко
• Особое упоминание жюри «За смелость» – ВРЕМЕНА ЛЮБВИ, реж. Никита Миклушов

Конкурс «Выборгский счёт»
• 1 место, приз имени Армена Медведева – КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК, реж. Юлия Трофимова
• 2 место – КОСМОС ЗАСЫПАЕТ, реж. Антон Мамыкин
• 3 место – ЛЕС, реж. Гамлет Дульян

Конкурс неигрового кино
• Главный приз – БОЛЬШОЙ ДРУГ, реж. Олеся Епишина
• Специальный приз жюри «За смелость вовремя сказать «Я тебя люблю»» – РОДНЯ, реж. Алексей Семёнов
• Особое упоминание жюри «За искренние портреты людей, которых объединяет хорошее» – ЛЮДИ ДЕЛА. СЕЗОН 3, реж. Владимир Головнёв, Павел Тихонов, Яна Рейнсон, Анастасия Иванова, Андрей Ананин

Конкурс анимационного кино
• Главный приз – СИЛА ТРЕНИЯ, реж. Анна Любимцева
• Специальный приз жюри «За летние воспоминания об ускользающей красоте» – КРАШ, реж. Анна Аладжикова
• Особое упоминание жюри «За современный язык анимации» – 12 ДНЯ, реж. Полина Бовкун

• Приз президента фестиваля «За режиссуру» – БЛАГОУСТРОЙСТВО, реж. Виталий Суслин
• Приз Медиаконгресса «Содружество журналистов» «За лучший сценарий» – БЛАГОУСТРОЙСТВО, реж. Виталий Суслин
• Приз Гильдии продюсеров России – ТЁМНЫЕ МЫСЛИ, реж. Владислав Малахов
• Диплом победителя рейтинга кинокритиков «Пять звёзд» – ТЁМНЫЕ МЫСЛИ, реж. Владислав Малахов
• Приз имени Саввы Кулиша – СКАЗКА, реж. Кирилл Верхозин
• Специальный приз от социальной сети ВКонтакте и VK Видео – КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК, реж. Юлия Трофимова

Фото: кадр из фильма ЗА НАШИМ ДОМОМ САД

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