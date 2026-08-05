Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

«Чудо» с Идой Галич, «Голливудск», «Обсессия» и многое другое

В числе августовских премьер, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – остросоциальный детектив «Чудо» с Идой Галич в главной роли. В центре сюжета – самая популярная блогер-коуч страны Мия, к которой миллионы людей идут за переменами. Их жизни действительно меняются, но каждому предстоит решить, на что он готов пойти ради чуда. Шоураннером проекта выступила Александра Ремизова.

Кроме того, пользователей платформы ждут мультфильмы КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3, хоррор ОБСЕССИЯ, комедия «Голливудск», а также многое другое.

Уже на сервисе:

«Коп-звезда» (комедия, реж. Виталий Дудка)

Харизматичный и язвительный Кит – опытный опер, который знает улицу лучше любого GPS. Его напарницей становится немного наивная и очень принципиальная новенькая Ника, которая еще не успела разочароваться в системе. Им приходится искать общий язык, чтобы расследовать преступления.

«Полюби меня снова» (мелодрама, реж. Евгений Баранов)

доступен на «Кинопоиске» в опции «Смотрим»

После трагической потери ребенка супруги Куприяновы решают усыновить мальчика Федю. Когда ему исполняется семь, Люда узнает, что снова беременна, но после рождения дочери отношения в семье портятся. Случайная ссора кардинально меняет жизнь Куприяновых: Федя пропадает, а сами супруги оказываются в центре криминальной истории. Дело ведет следователь Алексей, которому нужно помочь Люде найти сына и снова поверить в любовь.

С 6 августа:

«Жека Рассел» (комедия, реж. Виталий Дудник)

будет доступен на Start и на «Кинопоиске» в опции Start

Простой парень Женя работает бухгалтером и не может признаться коллеге Алисе в чувствах. Женя мечтает быть рядом с возлюбленной, и его желание исполняется: ведьма-начальница превращает парня в джек-рассел-терьера, и он становится питомцем Алисы. Теперь они проводят вместе все время, но Алисе угрожает опасность, и теперь Жене надо найти способ снова стать человеком.

С 7 августа:

КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (анимационный, реж. Роман Артемьев)

Кощей искал избранницу целых триста лет, и наконец его труды увенчались успехом. Приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом, но на пути к мечте вновь возникают сложности. Кощею вместе с Добрым молодцем Елисеем и Колобком предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти любимую. Продолжение анимационной франшизы о влюбленном бессмертном.

С 10 августа:

«Голливудск» (комедия, реж. Сергей Наумов)

Смелый и безбашенный владелец региональной сети кинотеатров Владимир проигрывает большую сумму денег и становится должником самого влиятельного бизнесмена в Сочи. Владимир надеется заработать на прокате нового голливудского блокбастера, но премьеры не будет – большие студии ушли из страны. Теперь герою предстоит снять собственный фильм с двойниками зарубежных звезд, показать его в своих кинотеатрах под видом оригинала и собрать денег, чтобы вернуть долг.

С 11 августа:

ЖИВАЯ ЯРОСТЬ (экшн, реж. Кэндзи Танигаки)

Дочь немого разнорабочего Ван Вэя похищает преступная группировка. Не дождавшись помощи от полиции, он самостоятельно отправляется на поиски, а его неожиданным союзником становится журналист, чья жена исчезла, расследуя деятельность той же банды. Вместе им предстоит научиться доверять друг другу и расквитаться с врагами при помощи навыков рукопашного боя.

С 17 августа:

«Давай найдем друг друга» (мелодрама, реж. Дмитрий Черкасов)

Анна вместе с женихом Максимом отправляется в приморский город, чтобы познакомиться с его семьей. Девушка быстро располагает к себе всех, кроме властной матери Максима, которая уже строит планы, чтобы разлучить сына с «неподходящей» невестой. Аня – сирота, ее родителей убили много лет назад в этом же городе, и возвращение становится для нее настоящим испытанием.

«Морячка» (мелодрама, реж. Сергей Краснов)

Катя мечтает стать капитаном, но получает предложение от самого завидного жениха в поселке Сергея Галибина. С ним Катю ждет богатая и устроенная семейная жизнь, вот только о море придется забыть навсегда. Когда на берегу моря обнаруживается убитый дельфин, жизнь девушки меняется навсегда: она становится подозреваемой в совершении преступления.

С 20 августа:

«Немцы» (драма, реж. Стас Иванов)

будет доступен на Start и на «Кинопоиске» в опции Start

Честный журналист с немецкой фамилией Эбергард оказывается в центре политических интриг. Когда личные обстоятельства не оставляют ему выбора, он становится пресс-секретарем администрации родного города, погружается в детальные схемы откатов, сталкивается с моделью сращивания власти и криминала и пирамидой современной коррупции.

C 29 августа:

«Чудо» (детективная драма, реж. Полина Власенко, Сергей Дьячковский)

Самая популярная блогер-коуч страны Мия знает о людях главное – чего они хотят на самом деле. То, о чем не говорят вслух даже самому себе. Миллионы людей идут к ней за переменами, за смыслом, за чудом. И их жизни действительно меняются. Но у чуда есть цена и каждому предстоит решить, на что он готов пойти ради него.

С 31 августа:

ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 (анимационный, реж. Екатерина Салабай, Анна Миронова)

Покой трем богатырям только снится: для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя.

Также в августе:

ОБСЕССИЯ (хоррор, реж. Карри Баркер)

будет доступен для покупки в магазине «Кинопоиска»

Беар со школы влюблен в красавицу Никки, но опасается, что безнадежно застрял во френдзоне. Однажды в магазине эзотерики он находит волшебную палочку, которая может исполнить одно желание. Беар загадывает, чтобы Никки любила его больше всех на свете – и внезапно это срабатывает. Счастью парня быстро приходит конец: теперь Никки буквально одержима объектом своего обожания и ведет себя все более жутко.

«Анна медиум», 3-й и 4-й сезон (детектив)

будет доступен на «Кинопоиске» в опции «Смотрим»

Жизнь Анны Островской выглядит довольно обычной: трое дочерей, заботливый муж и в целом счастливый быт. Если бы не одно «но»: она обладает особым даром медиума, что позволяет ей видеть и слышать призраков. Это помогает Анне выходить на след преступников и раскрывать сложные дела, но семье становится все труднее мириться с необычной работой мамы и жены.

Фото: кадр из сериала «Чудо»