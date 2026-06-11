«Матч ТВ» и «Кинопоиск» заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболу

Церемония открытия пройдет в Мексике 11 июня

Телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» в рамках долгосрочного сотрудничества заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболу 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире федерального канала, а также на тематическом канале «Матч! Футбол 1» 69 игр, включая матч-открытие и финал турнира.

«Кинопоиск», в свою очередь, эксклюзивно среди онлайн-платформ покажет 35 игр ЧМ-2026, в том числе 12 матчей 3-го тура группового этапа, которые пройдут параллельно другим играм, показываемым на «Матч ТВ», и 11 матчей плей-офф, включая матч в полуфинале за 3-е место.

Церемония открытия Чемпионата мира пройдет в Мексике 11 июня, начало трансляции на «Матч ТВ» в 20:40 (мск).