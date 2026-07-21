Фонд кино провел очную защиту фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке

Экспертам представили 17 проектов

21 июля в Министерстве культуры состоялась очная защита национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.

Открыла питчинг комедийная мелодрама 12 МАЯКОВ («Магнум-Фильм»). В основе истории – популярная сегодня для романтического жанра завязка: главная героиня оказывается в одной машине со своим бывшим, и теперь им предстоит вместе преодолеть сотни километров пути. Создатели отметили, что в фильме будет сразу две романтические линии. Кроме того, уже проработана сложная логистика съемок и ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

Следом команда компании «Код-Фильм+» вышла на защиту с военно-приключенческой картиной АМУРСКОЕ ЧУДО. По сюжету, во время военно-патриотической игры «Путь воина» в современность попадает немецкая диверсионная группа из 1941 года. Дать отпор реальной угрозе предстоит старшекласснику Коле и его друзьям. На сцену также поднялся актер Алексей Чадов, который отметил, что рад приглашению в проект. Производственный бюджет фильма составляет 160 млн рублей, при этом авторы рассчитывают получить 100 млн рублей государственной поддержки.

Затем слово взяла анимационная студия «Мечталет», представившая полнометражный фильм БАМ. Главная героиня картины – молодая спортсменка, которая сбегает из дома на строительство Байкало-Амурской магистрали, чтобы найти пропавшего при загадочных обстоятельствах старшего брата. По дороге она попадает в таинственную тайгу, населенную древними лесными духами. В качестве визуальных и драматургических ориентиров команда проекта назвала советскую СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ, японскую ПРИНЦЕССУ МОНОНОКЕ и голливудскую АНАСТАСИЮ.

Военную приключенческую драму БЕШАМЕЛЬ («Время кино») защищали Георгий Житков, Александр Карпиловский и Михаил Алексанянц. Действие фильма разворачивается во Владивостоке летом 1941 года. Подросток по прозвищу Бешамель тайком пробирается на военный эсминец, чтобы разыскать свою одноклассницу, добровольно служащую на гражданском судне, чтобы попросить у нее прощения. Однако вместо этого он обнаруживает японскую подлодку, готовящуюся атаковать советские корабли. Производственный бюджет проекта составляет 150 млн рублей, еще 40 млн предусмотрено на продвижение. Батальные сцены планируется создавать с использованием технологий искусственного интеллекта.

Продолжила программу военная драма ГЛАЗ КОРШУНА студии М55, основанная на реальных событиях. В центре сюжета – противостояние советских снайперов, выходцев из Бурятии, и элитного немецкого стрелка, направленного Абвером для их уничтожения. Команда проекта подчеркнула, что фильм посвящен мужеству, памяти, любви и духовной стойкости бурятского народа. Студия уже имеет значительный опыт производства военного кино и рассчитывает на высокий международный интерес к картине, прежде всего со стороны Китая и Монголии.

Компания «Мувистарт» защищала семейную спортивную драму ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА. В центре сюжета – двенадцатилетняя Аяна из бурятской деревни, мечтающая найти отца, которого никогда не видела. Единственная зацепка – старая фотография, на которой он запечатлен как знаменитый лучник. Переехав вместе с матерью в город, девочка начинает путь от школьной секции по стрельбе из лука до Первенства России, надеясь встретить своего отца-чемпиона, который даже не знает о ее существовании. Продюсер Дмитрий Якунин сообщил, что режиссером фильма станет Михаил Расходников. Авторы также видят у проекта международный потенциал. Бюджет картины составляет 67 млн рублей, запрашиваемая сумма поддержки – 46,9 млн рублей.

Приключенческую драму ИСКАТЕЛИ АЛМАЗОВ представила на защите компания «Чолбон Продакшн». По сюжету, экспедиция геологов вместе с проводником Бекэ отправляется по следам русского ученого Великанова – первопроходца якутской тайги, убежденного, что недра этих земель богаты алмазами. В качестве референсов команда привела фильмы ТЕРРИТОРИЯ и ДЕРСУ УЗАЛА, подчеркнув, что якутская природа станет в картине полноценным действующим лицом, а не просто фоном для событий.

Следующей на сцену вышла режиссер Юлия Трофимова, представившая приключенческую ленту МАША И ОХОТНИК («Уот Иф Продакшн»). История начинается с того, что московская журналистка сбегает от предложения руки и сердца в приморскую тайгу, чтобы взять интервью у сурового удэгейского охотника, прославившегося спасением собаки от тигра. Однако опасное путешествие, встреча с раненым амурским тигром и неожиданная любовь заставляют героиню полностью пересмотреть свою жизнь. В числе референсов были названы КРОКОДИЛ ДАНДИ, ПОЕХАВШАЯ и ДИКАЯ. Производственный бюджет оценивается в 120 млн рублей, прогнозируемые кассовые сборы – 250 млн рублей.

Одним из самых необычных проектов блока стала романтическая картина МУЖЧИНА С БОРОДОЙ И В КРАСНОЙ ШАПКЕ («Вита Актива Продакшн»), которую защищали продюсер Юлия Мишкинене, режиссер Даниил Черногорцев и сопродюсер Артур Агафонов. Главная героиня Лиза – дочь священника – однажды во сне получает предсказание, что ее мужем станет человек, в чемодане которого окажутся три ее любимые книги. Спустя годы, работая в аэропорту Анадыря на Чукотке, девушка действительно находит такой чемодан, однако его владелец исчезает во время тревоги, не успев представиться. Теперь Лизе предстоит разыскать загадочного незнакомца. Среди референсов авторы назвали АМЕЛИ, ПОЕХАВШАЯ и ПИТЕР FM. Бюджет фильма составляет 185 млн рублей, ожидаемые доходы – 305 млн рублей.

После этого на сцену вышли продюсер Ольга Акатьева и писательница Ася Лавринович, чтобы защитить экранизацию бестселлера НЕЛЮБОВЬ СЕРОГЛАЗОГО КОРОЛЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. Действие разворачивается во Владивостоке, где выпускница гимназии Даша оказывается в центре любовного треугольника между одноклассником Робом, с которым ей приходится изображать отношения, и другом детства Филом, чувства которого оказываются гораздо глубже дружбы. По замыслу авторов, картина должна говорить с молодой аудиторией на близком ей языке о действительно важных темах.

Следующим стал масштабный исторический проект ОГНЕННАЯ ОДИССЕЯ АВРОРЫ («Кинодом»). Картина посвящена подвигу русского фрегата «Аврора», в честь которого позднее был назван знаменитый крейсер. По сюжету, корабль отправляется в кругосветное плавание в 1853 году и оказывается участником обороны Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры во время Крымской войны. Проектом заинтересовался Сергей Безруков. В качестве ориентиров названы АДМИРАЛ, ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ и В СЕРДЦЕ МОРЯ. Соинвестором выступает Arna Media, а дистрибьютором – «Атмосфера кино».

Компания «ММЕ» привезла на питчинг продолжение семейной франшизы ПАЛЬМА 3. На этот раз семья Лазаревых вместе с Пальмой отправляется на авиафестиваль, где знакомится с девятилетним Юрой Смирновым – талантливым авиаконструктором. Позже выясняется, что мальчик является сиротой и оказался втянут в преступную схему банды, использующей его способности. Авторы также пообещали романтическую линию не только между людьми, но и между четвероногими героями.

«Студия Третий Рим» вынесла на защиту сразу два проекта. Первым стала драма СВОЙ/ЧУЖОЙ, действие которой разворачивается на Дальнем Востоке в наши дни. Это история человека, потерявшего все, но сумевшего обрести себя заново – ради семьи, чести и неба. Производственный бюджет картины составляет 500 млн рублей, из которых 250 млн создатели рассчитывают получить в виде поддержки Фонда кино.

Вторым проектом студии оказался криминальный триллер СЕРДЦЕ ТИГРА. После нападения на колонну Дальневосточной таможни и гибели товарищей оперативник Илья Казарин пытается выйти на след преступной сети, связанной с контрабандой дериватов амурского тигра. Расследование приводит героя к неожиданному союзу с китайскими оперативниками, которые охотятся за теми же преступниками по другую сторону границы. Картина создается совместно с китайскими партнерами. По словам команды, одна из главных задач фильма – привлечь внимание к проблеме сохранения амурского тигра, занесенного в Красную книгу. При этом зрителей ждет большое количество экшен-сцен.

Следом студия «ЧЕРНОВиК» презентовала анимационное фэнтези СКАЗКИ ВЛАДИВОСТОКА. По сюжету, после похищения волшебной бабочки – дара хранителя Владивостока – весна перестает приходить, а город и окрестные леса оказываются погребены под снегом. Главному герою Федору предстоит объединиться с друзьями и отправиться восстанавливать равновесие между реальностью и магией. Специально для картины уже написана главная тема саундтрека.

Приключенческую семейную ленту ЧУДО ОСТРОВ на питчинге представила компания «Дудка Филмс». После кораблекрушения знаменитый телеведущий научного шоу «Элементарно!» вместе с четырьмя детьми – главными поклонниками своей программы – оказывается на необитаемом острове. Однако вскоре выясняется, что герой совершенно не приспособлен к выживанию, и теперь судьба всей компании зависит от школьников, выросших на его научных передачах. На главную роль создатели планируют пригласить Милоша Биковича. Также в картине должны сняться Алиса Конашенкова, Данила Харенко и Ростислав Харин.

Завершила блок проектов о Дальнем Востоке криминальная драма ПЕС («МЕМ»), претендующая на дофинансирование. В центре сюжета – бывший киллер, которого сыграет Сергей Гармаш. Вместе с молодым человеком своей внучки, роль которого исполнит Рузиль Минекаев, герой отправляется спасать похищенную девушку. Особенность истории заключается в том, что персонаж давно страдает болезнью Альцгеймера: каждый новый день он начинает с чтения собственного блокнота, куда записывает события предыдущего дня. Сейчас картина находится на стадии монтажно-тонировочного периода, а при ее производстве планируется использование сложной технологии deepfake.

Фото: кадр из фильма ПЕС