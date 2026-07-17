Фонд кино проведет питчинг семейных фильмов и проектов о Дальнем Востоке
Автор: БК
17 июля 2026
Он состоится 21 июля
21 июля в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также проектов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.
Об этом со сцены по окончании блока национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов заявил Иван Кудрявцев. Начало мероприятия в 11:00.
Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.
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