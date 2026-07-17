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Фонд кино проведет питчинг семейных фильмов и проектов о Дальнем Востоке

Автор: БК

17 июля 2026

Он состоится 21 июля

21 июля в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также проектов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.

Об этом со сцены по окончании блока национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов заявил Иван Кудрявцев. Начало мероприятия в 11:00.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.

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