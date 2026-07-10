Фестиваль нового российского кино «Горький fest»: фоторепортаж с церемонии закрытия

Отчет из Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького

9 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького завершился X фестиваль нового российского кино «Горький fest». Ведущими церемонии закрытия стали актеры Павел Акимкин и Елена Николаева.

Жюри основного конкурса признало лучшим фильмом документальную ленту ТИХИЕ СМЫСЛЫ Александры Андроновой и Антона Белоусова. Полный список победителей доступен по ссылке.

В числе прошедших по красной ковровой дорожке были Михаил Пореченков, Оксана Михеева, Сабина Еремеева, Александр Велединский, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Ангелина Пахомова, Алена Долголенко, Ника Здорик, Григорий Калинин и многие другие.

Фото: Максим Кашин

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10.07.2026