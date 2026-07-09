Фестиваль «Горький fest» назвал лауреатов

Главный приз достался документальной ленте «Тихие смыслы»

9 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М.Горького завершился X фестиваль нового российского кино «Горький fest». Ведущими церемонии закрытия выступили актеры Павел Акимкин и Елена Николаева.

Жюри основного конкурса признало лучшим фильмом документальную ленту ТИХИЕ СМЫСЛЫ Александры Андроновой и Антона Белоусова. Картина о слепоглухом мальчике Пете, его маме и педагоге, которые помогают труппе Нижегородского ТЮЗа поставить пьесу Уильяма Гибсона, также была удостоена приза от компании Wildberries, врученного на фестивале впервые. Создатели ленты получили сертификат на 1 млн рублей.

Полный список победителей

• Лучший фильм – ТИХИЕ СМЫСЛЫ, реж. Александра Андронова, Антон Белоусов

• Приз зрительских симпатий – МОН, реж. Софья Чигирова

• Лучший режиссер – Алексей Федорченко (МИФЫ О ГЕФЕСТЕ, БОГЕ И СТРОЙОТРЯДЕ)

• Лучшая драматургия – Виталий Суслин («Снежинка и Снеговик»)

• Лучшая актерская работа – Александр Гридин и Мария Лукьянова («Что ты здесь видишь»)

• Лучшее музыкальное решение – Наталия Гришанина («Ось»)

• Лучшее изобразительное решение – Анна Далингер, Станислав Тихонравов («Братья»)

• Особое упоминание жюри «За смелость петь пловцам» – ЛЕТО БУДЕТ ОБЩИМ, реж. Даниил Меркулов

• Специальный приз компании Wildberries «За глобальность и перспективу» – ТИХИЕ СМЫСЛЫ, реж. Александра Андронова, Антон Белоусов

Фото: кадр из фильма ТИХИЕ СМЫСЛЫ