Фестиваль «Горький fest» назвал лауреатов
Главный приз достался документальной ленте «Тихие смыслы»
9 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М.Горького завершился X фестиваль нового российского кино «Горький fest». Ведущими церемонии закрытия выступили актеры Павел Акимкин и Елена Николаева.
Жюри основного конкурса признало лучшим фильмом документальную ленту ТИХИЕ СМЫСЛЫ Александры Андроновой и Антона Белоусова. Картина о слепоглухом мальчике Пете, его маме и педагоге, которые помогают труппе Нижегородского ТЮЗа поставить пьесу Уильяма Гибсона, также была удостоена приза от компании Wildberries, врученного на фестивале впервые. Создатели ленты получили сертификат на 1 млн рублей.
Полный список победителей
• Лучший фильм – ТИХИЕ СМЫСЛЫ, реж. Александра Андронова, Антон Белоусов
• Приз зрительских симпатий – МОН, реж. Софья Чигирова
• Лучший режиссер – Алексей Федорченко (МИФЫ О ГЕФЕСТЕ, БОГЕ И СТРОЙОТРЯДЕ)
• Лучшая драматургия – Виталий Суслин («Снежинка и Снеговик»)
• Лучшая актерская работа – Александр Гридин и Мария Лукьянова («Что ты здесь видишь»)
• Лучшее музыкальное решение – Наталия Гришанина («Ось»)
• Лучшее изобразительное решение – Анна Далингер, Станислав Тихонравов («Братья»)
• Особое упоминание жюри «За смелость петь пловцам» – ЛЕТО БУДЕТ ОБЩИМ, реж. Даниил Меркулов
• Специальный приз компании Wildberries «За глобальность и перспективу» – ТИХИЕ СМЫСЛЫ, реж. Александра Андронова, Антон Белоусов
Фото: кадр из фильма ТИХИЕ СМЫСЛЫ