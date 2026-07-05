«Горький fest» 2026: дискуссия «Продюсеры. Новое поколение»

Деловая программа фестиваля нового российского кино «Горький fest» открылась дискуссией «Продюсеры. Новое поколение». Полный зал, внимание к теме и живая реакция аудитории показали: вопрос того, кто и как будет делать российское кино в ближайшие годы, стал для отрасли принципиальным. Продюсеры обсудили, существует ли на самом деле «новое поколение», как они входят в профессию, где ищут деньги и почему опираются не на моду, а на собственные ценности и вкус.

Полные залы и запрос на разговор о будущем

Президент «Горький fest» Михаил Пореченков подчеркнул, что фестиваль в целом и деловая программа в частности проходят в рабочей и радостной атмосфере, несмотря на внешние сложности. По его словам, полные залы на показах и дискуссиях показывают живой интерес к современному российскому кино и реальным проблемам индустрии, а не к абстрактным разговорам о «вечных вопросах».

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева отдельно отметила важность разговора именно о продюсерах нового поколения. По ее словам, и профессиональному сообществу, и зрителям важно понять, кто сегодня берет на себя ответственность за запуск проектов и как меняется сама модель продюсерства. Она напомнила, что впереди у деловой программы несколько дискуссий о региональном кинопроизводстве и работе кинокомиссий, но именно разговор с продюсерами задает тон обсуждению.

Модератор панели, программный директор «Горький fest» Андрей Апостолов напомнил, что за последние тридцать лет в России фактически сформировалась система продюсерского кинематографа, кардинально отличная от советской практики. Теперь именно продюсерская модель определяет, какие истории доходят до зрителя, и логично обсуждать будущее отрасли через тех, кто будет эту модель развивать, менять и реформировать.

«Поколение» пока не оформилось, но база закладывается

Исполнительный директор фонда «Кинопрайм» и продюсер фестиваля «Маяк» Антон Малышев начал с осторожного вывода: говорить о полноценно сложившемся новом поколении продюсеров пока рано. По его наблюдению, продюсеры, которых принято считать молодыми и дерзкими, по возрасту часто находятся в районе 40 лет, а следующая планка уже около 50-ти. Разрывы и «ступеньки» заметны, цельного поколенческого слоя не видно.

При этом, по словам Малышева, появляются отдельные яркие примеры, вроде победителей «Маяка», в том числе картина ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА, которые идут поперек привычных рыночных правил. Эти работы он рассматривает как первые маркеры формирующейся среды.

Отдельной проблемой Малышев назвал отсутствие системной поддержки именно продюсеров-дебютантов. Для режиссеров существует отлаженная инфраструктура конкурсов, лабораторий, фестивалей, государственных программ. Продюсеры приходят в профессию куда более хаотично через вузы, частные киношколы, работу в киногруппах. На этом фоне он особо подчеркнул значение классического кинообразования для продюсера: знание истории отечественного и мирового кино, основ операторской, режиссерской работы, понимание ремесла всех цехов.

Не «модное кино», а кино для зрителя

Основатель компании Bosfor Pictures Иван Яковенко сразу отмежевался от идеи «модного продюсерства». По его словам, ни компания, ни проекты не строились исходя из задачи быть трендовыми. В центре всегда стояла попытка сделать кино, которое будет интересно зрителю, а уже потом рынок и фестивали навешивали на эти работы ярлыки «авторское», «дебютное», «жанровое».

Яковенко напомнил, что пришел в кино после многолетней работы в рекламе, без профильного образования, и учился на площадке. Дебютный фильм команда сняла на собственные средства, после отказов всех потенциальных инвесторов. Успех в прокате и фестивальные награды вроде призов «Маяка» позволили привлечь партнеров и дистрибьюторов к следующим проектам, включая ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА, КОСМОС ЗАСЫПАЕТ, ШУРАЛЕ, БЕРИ ДА ПОМНИ.

Говоря о финансировании, Яковенко сформулировал позицию предельно просто: если вы действительно хотите снимать кино, «подходят любые законные способы» найти деньги от лотереи до частного инвестора и сложных комбинированных схем. Стратегия «делать фестивальное кино» у Bosfor Pictures не была самоцелью, но фестивали остаются важным инструментом продвижения: они дают информационную поддержку, внимание прессы и дополнительный «кислород» для проката.

Продюсер как профессия веры, коллабораций и длинных стратегий

Продюсер, основатель Wish Media и сооснователь Ассоциации женщин кинопродюсеров в России Анна Шалашина описала свой путь в кино как последовательность заведомо невыполнимых задач, которые все же удавалось решать. Не имея ни кинообразования, ни бэкграунда синефила, она попала в индустрию практически случайно, но высокий запрос со стороны первых наставников и работа над сложными проектами сформировали для нее внутреннюю планку «я могу все».

После ухода из крупной студии Шалашина фактически начинала с нуля, без капитала и инвестиций. Ее стратегия строилась на собственных компетенциях международное финансирование, копродукции, участие в европейских образовательных программах. Так появился фильм КРЕЦУЛ, поддержанный Eurimages и национальными фондами, затем проекты с Абхазией, Индией, Казахстаном.

Отдельный блок ее работы связан с объединением и поддержкой женщин-продюсеров. Ассоциация женщин кинопродюсеров родилась из неформальных квартирников и встреч, где продюсеры обсуждали не только юридические, но и эмоциональные, психологические сложности профессии. Сегодня ассоциация проводит лаборатории, помогает запускать проекты и готовит фестиваль «Кино, сделанное женщинами». Для самой Шалашиной ключевым является умение работать в коллаборациях и опираться на собственные сильные стороны, будь то международные связи, опыт копродукций или способность собирать команды под сложные задачи.

Агрессивный продюсинг и вера в режиссерское видение

Основатель студии Kisa Films, сценарист и продюсер Алексей Киселев говорил о продюсировании как о профессии, где постоянно балансируешь между риском, манипуляциями и верой в людей. На примере сериала Happy End он показал, как неудачный пилот и кризис проекта могут обернуться стартом карьеры нового режиссера и открытием еще не известных артистов, если продюсер готов довериться неожиданному предложению и изменить направление.

Киселев открыто признал, что его стиль продюсирования часто конфликтен для крупных холдингов и платформ: он готов спорить, отстаивать режиссерское видение и выбирать сложные авторские проекты вместо предсказуемых «сказок» с большими бюджетами. При этом основой его работы остается поиск и поддержка дебютантов, совместное продюсирование, гибкие схемы с участием актеров и творческой группы в разделении рисков и возможной прибыли.

Характеризуя профессию, он не идеализировал ее: по его словам, продюсеру нередко приходится «качать качели, пока за спиной все горит», убеждать партнеров, что запуск готов, когда на самом деле многое еще не собрано. Но при этом он убежден, что только ставка на стиль, искусство и смыслы, поддержка режиссеров с ярким видением и доверие к сообществу единомышленников дают шанс на по-настоящему важные фильмы.

Продюсер между свободой и ответственностью за чужие деньги

Продюсер All Media Люся Дадальян показала взгляд на продюсерство из крупной студии. На примере фильмов СВОДИШЬ С УМА и ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТ она рассказала, как личная вера куратора и команды в проект может шаг за шагом превратиться из «делайте, если хотите» в флагман студии.

Дадальян подчеркнула роль не только продюсера, но и режиссера-дебютанта в продвижении фильма. По ее словам, успех СВОДИШЬ С УМА при минимальном рекламном бюджете во многом связан с активной работой Даши Лебедевой с аудиторией. Для самой продюсерской позиции Дадальян ключевым ограничением остается ответственность за деньги компании и инвесторов. В отличие от независимых коллег, она не рискует собственными средствами, а потому вынуждена постоянно соотносить творческие амбиции с решениями киносовета и корпоративной стратегией.

Тем не менее, даже в этой рамке возможно осознанно выстраивать жанровую линию студии, делать ставку на мелодрамы, ромкомы, проекты «от девочек для девочек» и добиваться для них значимого зрительского успеха.

Есть ли новое поколение продюсеров

Подводя итоги, модератор Андрей Апостолов признал, что дискуссия опровергла первоначальный скепсис относительно возможности продюсерского сообщества как такового. Несмотря на разный опыт, масштабы компаний и модели финансирования, спикеры продемонстрировали удивительную «рифму» в подходах: ориентир на зрителя, готовность рисковать, высокая личная ответственность, важность взаимной поддержки и кооперации.

Формально четко очерченного «нового поколения» продюсеров пока нет, но, по сути, формируется среда людей, которые в новых условиях берут на себя роль двигателей отрасли. Они входят в профессию через разные двери, используют разные стратегии, но разделяют ощущение необходимости солидарности и взаимной опоры в сегодняшней российской киноиндустрии. Именно этот тон единства и профессионального уважения стал главным результатом открытия деловой программы «Горький fest».

05.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов