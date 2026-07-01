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ФНС подала заявление о признании банкротом дистрибьютора Global Film

Автор: БК

1 июля 2026

Арбитражный суд Москвы рассмотрит обоснованность иска 29 июля

17 июля Управление ФНС по Кировской области подало иск о признании банкротом в отношении ООО «Глобал Фильм Дистрибьюшн» – юридического лица компании Global Film. Арбитражный суд Москвы рассмотрит обоснованность иска уже 29 июля.

Как следует из материалов дела, проблемы дистрибьютора связаны с налоговыми претензиями: по итогам проверок деклараций по НДС за 2023–2024 годы ФНС выявила методологические нарушения при ведении раздельного учета. Компания пыталась оспорить решения УФНС, но Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию налогового органа, оставив в силе решение о доначислении более 86,5 млн рублей налогов, а также штрафов на сумму свыше 17,3 млн рублей.

Согласно картотеке судов, 11 июня ООО «Глобал Фильм Дистрибьюшн» подало еще два иска в Арбитражный суд Москвы о признании недействительными других решений инспекции ФНС. Как указано в одном из них, компания также привлечена к ответственности по двум статьям НК РФ в виде штрафов суммарно на 40,7 млн рублей. Заседание назначено на 15 июля. Иск по другому решению ФНС пока оставлен без движения, так как подан с нарушением требований.

По информации «Кинопоиска», претензии ФНС могут быть связаны с оформлением сделок по приобретению прав на зарубежные фильмы. Представитель одной из киносетей предполагает, что налоговые вопросы могли возникнуть из-за схем выплаты иностранным правообладателям через посредников и применения льготных налоговых ставок. При этом, по его словам, даже в случае развития процедуры банкротства компания потенциально сможет продолжить выпускать фильмы через другое юридическое лицо.

Последним релизом Global Film на данный момент стала картина ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ, которая вышла в прокат 29 января.

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