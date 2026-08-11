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Paramount может начать перенос бизнеса из Калифорнии уже в октябре

Автор: БК

11 августа 2026

Об этом заявил глава компании Дэвид Эллисон

Гендиректор Paramount Skydance Дэвид Эллисон сообщил топ-менеджерам компании, что с 1 октября начнет процесс выхода из Калифорнии, если генеральный прокурор штата Роб Бонта не согласится на переговоры по урегулированию антимонопольного иска против слияния Paramount и Warner Bros. Discovery.

Эллисон подчеркнул, что не хочет переносить компанию из Калифорнии, однако в условиях публичного конфликта считает, что медиаконгломерат уже не чувствует себя желанным игроком в своем родном штате.

Напомним, что Бонта возглавляет группу генеральных прокуроров, которые добиваются блокировки сделки. Рассмотрение иска в суде должно начаться в марте 2027 года. При этом, с 1 октября Paramount начнет выплачивать акционерам компенсацию, размер которой составит $7 млн долларов в день, если сделка к этому моменту не будет закрыта.

Стоит отметить, что возможный переезд компании из Калифорнии обсуждается уже несколько месяцев – среди потенциальных направлений назывались Теннесси, Техас и Джорджия.

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